"Was man von hier aus sehen kann" feiert umjubelte Premiere

Am 29. Dezember startet Studiocanal Aron Lehmanns Bestsellerverfilmung "Was man von hier aus sehen kann" in den deutschen Kinos. Gestern wurde in München eine umjubelte Premiere gefeiert.

In der Astor Filmlounge im Arri in München feierte Aron Lehmanns Bestsellerverfilmung Was man von hier aus sehen kann" gestern ihre umjubelte Premiere. Neben dem Regisseur waren auch die Darsteller Corinna Harfouch, Luna Wedler, Karl Markovics, Ava Petsch, Cosmo Taut und Benjamin Radjaipour, die Autorin der Buchvorlage, Mariana Leky, sowie die Produzenten Uli Putz und Jakob Claussen unter den Premierengästen.

Hauptfiguren in dem Drama sind Luise (Luna Wedler) und ihre von Corinna Harfouch gespielte Großmutter Selma. Luise ist bei ihrer Großmutter in einem abgelegenen Dorf im Westerwald aufgewachsen, das durch Selma immer wieder in Aufruhr versetzt wird. Denn Selma hat die Gabe, den Tod vorauszusehen. Immer, wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag im Ort jemand. Weil man aber nicht weiß, wer, trifft das ganze Dorf jedes Mal letzte Vorbereitungen, Geheimnisse werden enthüllt, Geständnisse und Liebeserklärungen gemacht.Studiocanal startet "Was man von hier aus besser sehen kann" am 29. Dezember in den deutschen Kinos.