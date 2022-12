Erste Wettbewerbsfilme für Kurzfilmtage Oberhausen stehen fest

Zehn Filme aus acht Ländern sind die ersten Filme, die in den internationalen Wettbewerb der 69. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen (26. April bis 1. Mai) eingeladen worden sind. Wie die Veranstalter jetzt mitteilen, sind sechs der ausgewählten Arbeiten von Filmemacherinnen, darunter auch Lynne Sachs, die 2020 für "A Mouth of Single Frames" mit dem Großen Preis der Stadt Oberhausen ausgezeichnet worden war.

Die Filme im Überblick:

­"Bildwerden", Christiana Perschon, Österreich 2022

"Ekstaasi" (Ecstasy), Matti Harju, Finnland 2022

"Flora", Nicolás Pereda, Mexiko 2022

"Garten sprengen", Veronika Eberhart, Österreich 2022

"Lopte" (Balls), Gorana Jovanovi?, Serbien 2022

"Nameless Syndrome", Jeamin Cha, Südkorea 2022

"Ora Tutto è Silenzio" (All Is Silence Now), Gustavo de Mattos Jahn, Frankreich 2022

"Patient", Lori Felker, USA 2022

"Saya di Sini, Kau di Sana" (A Tale of The Crocodile's Twin), Taufiqurrahman Kifu, Indonesien 2022

"Swerve", Lynne Sachs, USA 2022

Der Internationale Wettbewerb der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen umfasst in der Regel zwischen 50 und 60 Filme. Die komplette Auswahl wird im März 2023 bekannt gegeben.