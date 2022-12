Termin für Kinofest 2023 steht

Die Zahlen waren eindeutig: Gemessen an den beiden Aktionstagen Samstag und Sonntag stand das bundesweite Kinofest am 10. und 11. September mit rund 1,1 Mio. Besuchen für das bislang besucherstärkste Wochenende des Jahres - und das ohne großen Neustart und vor allem ohne Kannibalisierungseffekte an den Wochenenden im Vorfeld und Nachgang. Die Kino- und Verleihverbände sprechen in einer gemeinsamen Mitteilung zudem davon, dass "alle Erwartungen" übertroffen worden seien und "bundesweit eine große Welle der Begeisterung für das Filmerlebnis vor der großen Leinwand" entfacht wurde. Beim kinopolitischen Abend des HDF hatte sich Steffen Schier sogar für einen zusätzlichen, zweiten Termin im kommenden Jahr ausgesprochen.

Der steht offenbar erst einmal nicht zur Debatte - allerdings hat sich die Branche nun tatsächlich frühzeitig auf einen Folgetermin im kommenden Jahr geeinigt: Das nächste bundesweite Kinofest findet demnach am 9. und 10. September 2023 - also wieder an zwei Tagen - statt.

Nach derzeitiger Planung (die sich natürlich noch ändern kann) starten an diesem Wochenende Enkel für Fortgeschrittene" und The Nun 2", aktuell steht auch noch ein nicht näher benannter Warner-Titel für den 7. September in der Startliste. Zudem wäre es nach jetzigem Stand unter anderem die zweite Auswertungswoche für Equalizer 3", die dritte für The Last Voyage of the Demeter" und die vierte für Gran Turismo", Haunted Mansion" oder Rehragout-Rendezvous". In diesem Jahr waren auch einzelne Titel als Previews gezielt zum Kinofest bereitgestellt worden.

"Das Kinofest" habe im September 2022 "zu großer Euphorie bei Deutschlands Kinobesucher:innen geführt", heißt es dazu in der Mitteilung. Und weiter: "Ähnlich wie in anderen europäischen Ländern ist es den Initiator:innen gelungen, trotz der noch nicht beendeten Pandemie eine große Begeisterung für das Kino zu entfachen und viele Zuschauer:innen wieder in die Filmtheater zurückzuholen. Deshalb plant die Branche jetzt den Nachfolgeevent, mit dem Ziel, "Das Kinofest" in Deutschland als feste Institution im Jahreseventkalender zu etablieren."

Nach der positiven Resonanz in 2022 rechnen die beteiligten Verbände im nächsten Jahr demnach mit noch mehr teilnehmenden Kinos, einer noch größeren Bandbreite im Filmangebot und noch mehr begeisterten Gästen, die das Kino als Ort der kulturellen Begegnung und Unterhaltung feiern. 2022 hatten sich 685 Standorte am Kinofest beteiligt und zusätzlich zum einmaligen Preisangebot von fünf Euro pro Film ein vielseitiges Rahmenprogramm geboten.

Erneut werde es, so die Ankündigung, "neben einem tollen Filmprogramm vom Blockbuster über das preisgekrönte Arthousekino bis hin zum aufrüttelnden Dokumentarfilm und Begegnungen mit Filmschaffenden wieder gastronomische Angebote, Rahmenprogramme und Sonderaktionen geben, um die Filmtheater, das Erlebnis Kino und das Publikum zu feiern". Das Filmangebot und das Rahmenprogramm für 2023 werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

"Das Kinofest" wird von den fünf Verbänden der Kinobranche (HDF, AG Kino-Gilde, Bundesverband kommunale Filmarbeit, VdF und AG Verleih) sowie allen teilnehmenden Kinos initiiert. Unterstützt wird der Event durch zahlreiche Partner:innen und unter anderem erneut durch die FFA gefördert.