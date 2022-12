KinogruppeRusch übernimmt Immobilie des Cineplex Penzing

Es ist ein Schritt, mit dem man auch ein klares Signal setzen und den Glauben an die Zukunft des Kinos untermauern will: Die KinoGruppeRusch mit Stammsitz im bayerischen Aichach übernimmt die Immobilie des 2013 eröffneten und seither von ihr geführten Cineplex Penzing komplett vom vorherigen Bauherrn und Investor, der BREFA Bauunternehmungs GmbH.

"Da wir an die Stärke des Kinofilms auf der großen Leinwand glauben, sehen wir die Krise als Chance und wollen hiermit auch ein Signal setzen, indem wir langfristig und nachhaltig in die Zukunft am Standort Penzing investieren" so Werner Rusch zu der Übernahme des Penzinger Kinos, das vor knapp zehn Jahren als eines der größten und modernsten Multiplexe der Region eröffnet wurde und das seither weiter modernisiert wurde. So wurde unter anderem im vergangenen Jahr nahezu die komplette Bestuhlung erneuert und zum Teil durch Premiumsitze, wie Sofas und Liege-Recliner ersetzt. Generell investierte die Gruppe auch während der Pandemie kontinuierlich in ihre insgesamt neun, zur Cineplex-Gruppe gehörenden Standorte.

Die Verantwortung für das Cineplex Penzing übernehmen innerhalb des Familienunternehmens die beiden Söhne Alexander und Michael Rusch. "Die Gruppe ist positiv gestimmt für die Zukunft des Kinos, diesen Gedanken will die Geschäftsleitung mit der verbindlichen Erweiterung Ihres Unternehmens stärken und freut sich zusammen mit Ihren Mitarbeitern und den Kinofans auf die kommenden Blockbuster im Winter wie 'Avatar: The Way of Water' heißt es dazu in einer Mitteilung.