Einschaltquoten: Axel Prahl ist "Extraklasse"

Die ZDF-Komödie "Extraklasse - On Tour" mit Axel Prahl in der Hauptrolle war gestern - abgesehen von der "Tagesschau" - das meist gesehene Programm des gestrigen Tages.

5,13 Mio. Zuschauer (MA: 18,4 Prozent) sahen gestern im ZDF den dritten Film aus der "Extraklasse"-Reihe mit Axel Prahl in der Hauptrolle eines Aushilfslehrers mit dem Titel "Extraklasse - on tour". An die Reichweiten der beiden Vorgänger, die im Mai 2021 bei etwas mehr als 5,6 Mio. Zuschauern und im Dezember 2018 bei sechseinhalb Mio. Zuschauern gelegen hatten, kam man gestern zwar nicht heran, meist gesehenes fiktionales Programm war die von UFA Fiction produzierte Komödie gestern dennoch.

Im Ersten kam die Wiederholung des auf wahren Begebenheiten beruhenden Fußballdramas Trautmann" nach der "Tagesschau" (5,22 Mio. Zuschauer / MA: 19 Prozent) auf 2,83 Mio. Zuschauer (MA: 10,4 Prozent), gut 1,6 Mio. Zuschauer und knapp sechs Prozentpunkte weniger als bei der Erstausstrahlung zum Auftakt des ARD-Sommerkinos im Juli 2021.

Den Primetimesieg bei den 14- bis 49-Jährigen holte sich in der gestrigen Primetime eine Weihnachtsausgabe der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" (12,2 Prozent). Der ZDF-Montagsfilm "Extraklasse - on tour" kam in dieser Zielgruppe auf 8,7 Prozent, für "Trautmann" im Ersten standen 8,1 Prozent zu Buche. Auf 14/49-Marktanteile von 8,3 und 8,5 Prozent kam gestern Abend eine Doppelfolge der ProSieben-Sitcom Young Sheldon".

Enttäuschend verlief der Start der neuen RTL-Show "Ohne Limit", die mit 380.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sogar noch hinter den Reichweiten der Sat1-"Comedy-Märchenstunde" und von "Sherlock Holmes" bei Kabel eins, die jeweils auf 410.000 Zuschauer in dieser Zielgruppe gekommen waren, zurücklag. Aufgrund der längeren Laufzeit konnte die RTL-Show mit 7,6 Prozent einen größeren Marktanteil erzielen als die Konkurrenz von Sat.1 (6,8 Prozent) und Kabel eins (7,3 Prozent).