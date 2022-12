Filmkritiker aus Boston überraschen

Die Boston Society of Film Critics überraschte bei der Wahl ihrer "Besten". So bestimmte die Vereinigung den kambodschanischen Oscarkandidat "Return to Seoul" auf Platz eins zum besten Film des Jahres 2022. Und vergab den Preis für das beste Ensemble ex aequo an zwei Filme, die nicht unterschiedlicher sein könnten.

Die Boston Society of Film Critics überraschte bei der Wahl ihrer "Besten". So bestimmte die Vereinigung den kambodschanischen Oscarkandidat "Return to Seoul" von Davy Chou auf Platz eins zum besten Film des Jahres 2022, eine deutsche Koproduktion von Vandertastic aus Berlin. Und vergab den Preis für das beste Ensemble ex aequo an zwei Filme, die nicht unterschiedlicher sein könnten: Die Aussprache" und Jackass Forever".

Aber es gab auch Entscheidungen, die mit den bisher veröffentlichten Kritikerpreisen mehr oder weniger im Einklang stehen, denn The Banshees of Inisherin", Everything Everywhere All At Once" und Tár" tauchen ebenfalls bei wichtigen Preiskategorien auf. Martin McDonaghs Film gewann als "Best English Language Film", eine Kategorie, die zum Zuge kommt, wenn der Hauptpreis an einen nicht-englischsprachigen Film vergeben wird wie in diesem Jahr. Zudem wurde Colin Farrell als bester Darsteller ausgezeichnet, Kerry Condon, die Farrells Schwester im Film spielt, als beste Nebendarstellerin. Und McDonagh selbst wurde für das beste Drehbuch geehrt.

Beste Darstellerin wurde Michelle Yeoh aus "Everything Everywhere All At Once", ihr Kollege Ke Huy Quan gewann in der Nebendarstellerkategorie. Der Regiepreis ging an Todd Field für "Tár". Venedig-Gewinner All the Beauty and the Bloodshed" und die Pixar-Komödie Rot" holten sich die Auszeichnungen als bester Dokumentarfilm bzw. bester Animationsfilm.