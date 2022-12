"Strange World" zu Weihnachten im Stream

Die Rahmenbedingungen für das Kinogeschäft mögen - zumindest was das Ausbleiben Pandemie-bedingter Restriktionen anbelangt - in diesem Winter bessere sein, als noch vor einem Jahr. Für seinen großen animierten Weihnachtsfilm wählt Disney allerdings die gleiche Auswertungsstrategie wie schon 2021. So war Encanto" - was man vorab unter anderem bei der Filmmesse in Köln angekündigt hatte - nur einen Monat nach seinem Kinostart auf Disney+ geholt worden; ebenso verfährt das Studio nun mit Strange World", der am 24. November auf die Leinwand gekommen war und ab 23. Dezember gestreamt werden kann.

Ein Unterschied: "Encanto" hatte unter schwierigen Bedingungen sehr solide Zahlen erzielt: In Deutschland waren es knapp 693.000 Besuche, in den USA gut 97 Mio. Dollar Boxoffice. An solche Werte wird "Strange World" nicht ansatzweise herankommen, auch wenn er sich in Deutschland nach seinem (auch hierzulande enttäuschenden) Start recht ordentlich halten konnte. Nach dem dritten Wochenende sind rund 168.000 Besuche erzielt, in den USA steht der Film bei knapp 31 Mio. Dollar Boxoffice - weltweit sind es lediglich 54 Mio. Dollar ("Encanto": 257 Mio. Dollar), wobei der Film in zahlreichen Territorien nicht gestartet wurde - unter anderem hatte Disney einen Frankreich-Start wegen des langen Fensters schon im Sommer abgesagt, in etlichen anderen Märkten verhinderte die dortige Zensur einen Einsatz.