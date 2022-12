"Tár" überzeugt Filmkritiker in vielerlei Hinsicht

165 Filmkritiker aus der ganzen Welt haben sich an einer Umfrage des Online-Branchendiensts Indiewire beteiligt. Todd Fields gestern für einen Golden Globe nominierter Film belegte in zahlreichen Kategorien Platz eins.

Wie im Vorjahr mit The Power of the Dog" gab es in diesem Jahr mit Tár" einen großen Dominator bei der jährlichen Umfrage des Online-Branchendiensts Indiewire, an der sich in diesem Jahr 165 Filmkritiker aus der ganzen Welt beteiligt hatte.

Todd Fields gestern für den Golden Globe nominierter Film belegte in den Kategorien "Bester Film", "Beste Regie" (Field), "Bestes Schauspiel (genderübergreifend)" (Cate Blanchett) und "Bestes Drehbuch" (Field) Platz eins.

Zum besten Dokumentarfilm wählten die an der Umfrage beteiligten Filmkritiker All the Beauty and the Bloodshed", zum besten international Film wurde die südkoreanische Oscarhoffnung in dieser Kategorie, "" gewählt, dessen Kameramann Kim Ji-yong die Filmkritiker ebenfalls überzeugte. Edward Bergers Golden-Globe-nominierter Im Westen nichts Neues" wurde in der Kategorie "Bester internationaler Film" auf Platz vier gewählt.

Die Ergebnisse der Indiewire-Umfrage:

BESTER FILM:

1. "Tár"

2. "Aftersun"

3. "The Banshees of Inisherin"

4. "Everything Everywhere All At Once"

5. "The Fabelmans"

6. "Decision to Leave"

7. "Nope"

8. "RRR"

9. "Top Gun: Maverick"

10. "All the Beauty and the Bloodshed"

BESTE REGIE:

1. Todd Field, "Tár"

2. Daniel Kwan and Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All at Once"

3. S.S. Rajamouli, "RRR"

4. Steven Spielberg, "The Fabelmans"

5. Charlotte Wells, "Aftersun"

6. Park Chan-wook, "Decision to Leave"

7. Martin McDonagh, "The Banshees of Inisherin"

8. Jerzy Skolimowski, "EO"

9. Jordan Peele, "Nope"

10. Alice Diop, "Saint Omer"

BESTES SCHAUSPIEL:

1. Cate Blanchett, "Tár"

2. Colin Farrell, "The Banshees of Inisherin"

3. Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once"

4. Danielle Deadwyler, "Till"

5. Park Ji-Min, "Return to Seoul"

6. Brendan Fraser, "The Whale"

7. Tilda Swinton, "The Eternal Daughter"

8. Paul Mescal, "Aftersun"

9. Mia Goth, "Pearl"

10. Ex aequo: Guslagie Malanda, "Saint Omer,"; Austin Butler, "Elvis"; Léa Seydoux, "One Fine Morning"

BESTER DOKUMENTARFILM:

1. "All the Beauty and the Bloodshed"

2. "Fire of Love"

3. "Moonage Daydream"

4. "All That Breathes"

5. "Descendant"

6. "Navalny"

7. "Three Minutes: A Lengthening"

8. "The Janes"

9. "Mr. Bachmann and His Class"

10. Ex aequo: "Sr."/"We Need to Talk About Cosby"

BESTE KAMERA:

1. "Decision to Leave"

2. "Top Gun: Maverick"

3. Ex aequo: "EO"/"Nope"

5. "The Fabelmans"

6. "The Banshees of Inisherin"

7. "Athena"

8. "Avatar: The Way of Water"

9. "Bardo"

10. "Ambulance"

BESTES DREHBUCH:

1. "Tár"

2. "The Banshees of Inisherin"

3. "Everything Everywhere All at Once"

4. "Aftersun"

5. "Women Talking"

6. "The Fabelmans"

7. "Crimes of the Future"

8. "Glass Onion"

9. "Saint Omer"

10. Ex aequo: "The Eternal Daughter"/"After Yang"

BESTER INTERNATIONALER FILM:

1. "Die Frau im Nebel"

2. "RRR"

3. "EO"

4. "Im Westen nichts Neues"

5. "No Bears"

6. "The Banshees of Inisherin"

7. "Saint Omer"

8. "Happening"

9. "Hit the Road"

10. "Benediction"

BESTES FILMDEBÜT:

1. "Aftersun"

2. "Saint Omer"

3. "Turning Red"

4. "Nanny"

5. "Murina"

6. "Hit the Road"

7. "Emily the Criminal"

8. "We're All Going to the World's Fair"

9. "The Inspection"10. "Three Minutes: A Lengthening"