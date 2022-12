"Twin Peaks"-Komponist ist tot

Angelo Badalamenti, unvergessen mit seiner Musik für Twin Peaks" und andere Arbeiten von David Lynch, ist am Sonntag im Alter von 85 Jahren gestorben. Das meldet die Familie.

Badalamenti lieferte auch die einprägsamen Scores für Lynchs Blue Velvet", Mulholland Drive", Wild at Heart", Lost Highway" und "The Straight Story". Er wurde mit einem Grammy für "Twin Paeks" ausgezeichnet und komponierte auch für Jean-Pierre Jeunet, für dessen Soundtrack zu Mathilde - Eine große Liebe" er mit dem World Soundtrack Award gewürdigt wurde und für dessen Zusammenarbeit mit Marc Caro, "Die Insel der verlorenen Kinder" er ebenfalls die Musik schrieb. Er steuerte auch Musik zu Dennis Gansels "Napola" bei.

Badalamenti, 1937 in Brooklyn, New York, geboren, studierte an der Eastman und Manhattan School of Music, arbeitete als Lehrer und Songwriter bevor er 1973 begann Scores zu komponieren. Er arbeitete mit Künstlern wie Nina Simone, Shirley Bassey und David Bowie zusammen.