"Navalny" im Rennen um PGA Award

Sieben Dokumentarfilme sind für die PGA Awards nominiert, die am 25. Februar zum 34. Mal vergeben werden. Ins Rennen um die Auszeichnung gehen nach Angaben der Producers Guild of America Shaunak Sens All That Breathes", Margaret Browns "Die Nachkommen des Sklavenschiffs Clotilda", Sara Dosas Fire of Love", Daniel Rohers Nawalny - Gift hinterlässt immer eine Spur", der in diesem Jahr das DOK fest München eröffnet hatte, Kathryn Fergusons "Nothing Compares", Matthew Heinemans Retrograde" und Alex Pritz' The Territory".

In diesem Jahr war Questloves Summer of Soul" mit dem PGA Award als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet worden und hatte gut eine Woche später auch den Oscar gewonnen gehabt.Die PGA-Award-Nominierungen aus den Sport-, Kinder- und kurzen TV-Programmen werden am kommenden Freitag bekannt gegeben, die aus den Kino- und Animationsfilmen sowie TV-Serien und TV-Movies am 12. Januar.