Netflix: K-Originals immer beliebter

Netflix hat die Comic-Verfilmung "Doona!" unter der Regie von Lee Jung-hyo in Auftrag gegeben, in der der K-Pop-Star Bae Suzy und Yang Se-jong zu sehen sein werden. Parallel kommunizierte das Unternehmen in diesem Zusammenhang eine interessante Zahl zur Nutzung südkoreanischer Inhalte: Demnach schauen 60 Prozent aller Abonnenten weltweit regelmäßig Netflix-Originals aus Südkorea. Trifft dieser Wert zu, entspräche dies etwa 134 Millionen Abonnenten. Netflix hatte mit Stand drittes Quartal 223 Millionen zahlende Kunden weltweit. Davon entfielen auf den APAC-Wirtschaftsraum 36,23 Millionen.

Koreanische Inhalte kamen in diesem Jahr regelmäßig in die Top 10 der Netflix-Serien-Rankings. So kam die Dramaserie "Extraordinary Attorney Woo" in 20 Wochen auf 657 Millionen Sehstunden. Den Rekord hält natürlich weiterhin "Squid Game" mit 2,3 Milliarden Stunden in 20 Wochen. "All of Us Are Dead" erreichte rund 660 Millionen Stunden in zehn Wochen.