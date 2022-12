"Im Westen nichts Neues" für Golden Globe nominiert

George Lopez und seine Tochter Mayan, Stars der NBC-Sitcom "Lopez vs. Lopez" haben heute die Nominierungen für die Golden Globes am 10. Januar, die nach einem Jahr Pause wieder bei NBC übertragen werden, bekannt gegeben.

Nach einem Jahr Pause wird die 80. Verleihung der Golden Globes am 10. Januar 2023 wieder live bei NBC übertragen. So oblag es heute auch George Lopez und seiner Tochter Mayan, Stars der NBC-Sitcom "Lopez vs. Lopez", die Nominierungen bekannt zu geben.

Edward Bergers deutsche Oscarhoffnung wurde dabei in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert und konkurriert mit Lukas Dhonts "Close", Santiago Mitres "Argentina, 1985", Park Chan-wooks "Decision to Leave" und S S Rajamoulis RRR".

In der Kategorie "Bester Kinofilm (Drama)" gehen Avatar: The Way of Water", "Elvis", "Die Fabelmans", Top Gun Maverick" und Tár" ins Rennen um den Golden Globe, in der Kategorie "Bester Kinofilm (Musical/Komödie) "Babylon", The Banshees of Inisherin", "Everything Everywhere All at Once", Glass Onion: A Knives Out Mystery" und Triangle of Sadness".

Als Hauptdarsteller*innen in der Kategorie "Bester Kinofilm (Musical/Komödie) sind Lesley Manville (Mrs Harris und ein Kleid von Dior"), Margot Robbie ("Babylon"), Anya Taylor-Joy (The Menu"), Emma Thompson (Meine Stunden mit Leo") und Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once") bzw. Diego Calva ("Babylon"), Daniel Craig ("Glass Onion: A Knives Out Mystery", Adam Driver ("White Noise"), Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin") und Ralph Fiennes ("The Menu") nominiert.

In der Kategorie "Bester Kinofilm (Drama)" gehen für die Hauptdarstellerpreise Cate Blanchett ("Tár"), Olivia Colman (Empire of Light"), Viola Davis (The Woman King"), Ana de Armas (Blonde") und Michelle Williams ("Die Fabelmans") sowie Austin Butler ("Elvis"), Brendan Fraser (The Whale"), Hugh Jackman ("The Son"), Bill Nighy (Living") und Jeremy Pope (The Inspection") ins Rennen.

Für den Regie-Globe sind James Cameron ("Avatar: The Way of Water"), Daniel Kwan und Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All At Once"), Baz Luhrmann "Elvis", Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin") und Steven Spielberg ("Die Fabelmans") nominiert, für den Drehbuch-Globe Todd Field ("Tár"), Daniel Kwan und Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All At Once"), Sarah Polley (Women Talking") und Steven Spielberg ("Die Fabelmans").

Die meisten Golden-Globe-Nominierungen im Bereich "Kinofilm" konnte "The Banshees of Inisherin" (acht) verzeichnen, gefolgt von "Everything Everywhere All At Once" (sechs)

In den TV-Kategorien ist "Abbot Elementary" mit fünf Nominierungen führend, gefolgt von The Crown", "Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Show", Only Murders in the Building", Pam & Tommy" und The White Lotus" mit jeweils vier Nominierungen.

