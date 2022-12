Berliner Jugendkulturkarte stößt auf geteiltes Echo

Etliche Berliner Jugendliche haben im kommenden Jahr doppelt Grund zur Freude und doppelt Anlass zur Wahrnehmung kultureller Angebote. Denn ergänzend zu dem vom Bund geplanten Kulturpass für 18-Jährige soll es im kommenden Jahr in der Hauptstadt nun eine zusätzliche Jugendkulturkarte geben. In Planung war eine entsprechende Maßnahme - die ursprünglich schon in diesem Jahr hätte starten sollen - seit geraumer Zeit: Als "Jugendkulturticket" (für Unter-21-Jährige) stand die Maßnahme bereits im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linke.

Heute stellte Kultursenator Klaus Lederer Details zum Projekt vor, welches sich nun an 18- bis 23-Jährige richten und im Februar 2023 für einen Projektzeitraum von drei Monaten starten soll (und damit just im Monat der Berliner Wiederholungswahl, was durchaus kritische Nachfragen seitens Berliner Medien nach sich zog).

"Die Jugendkulturkarte soll die Möglichkeit geben, dass 18- bis 23-Jährige für drei Monate in diversen Kultureinrichtungen in Berlin freien Eintritt bekommen können. Und natürlich hoffen wir auch, dass der ein oder andere dann sagt: Oh wow, das hat mir ganz gut gefallen. Ich geh da auch später wieder hin", erklärte Kultursenator Lederer gegenüber dem rbb-Sender Radio Eins.

Demnach sollen die Berliner Jugendlichen mit der Kulturkarte ein Guthaben von 50 Euro erhalten, das zwischen Februar und April an etwa 200 Stellen - darunter Bühnen aller Art, Museen, Clubs und Kinos - einlösbar sein wird. Allerdings kommen nach derzeitigen Plänen gerade bei den Kinos beileibe nicht alle Berliner Filmtheater zum Zug, tatsächlich soll die Auswahl auf "kleinere Häuser und Kiez-Kinos" beschränkt sein.

Bei der AG Kino-Gilde stößt die Initiative auf Zustimmung: "Die Kulturbranche zählt zu den tragenden Säulen Berlins und trägt maßgeblich zur Attraktivität der Hauptstadt bei. Mit der Jugendkulturkarte unterstreicht der Senat diese Bedeutung und sendet in Zeiten vielfacher Krisen ein wichtiges Signal an die gesamte Kulturwirtschaft", kommentiert deren Vorsitzender Christian Bräuer. Und weiter: "Nirgendwo sonst in Deutschland gehört Kunst, Kultur und Kreativität so zum gesellschaftlichen Selbstverständnis. Die Jugendkulturkarte ist deshalb auch ein Angebot an die jüngeren Generationen, das kulturelle Leben ihrer Stadt, das ihnen in den letzten Jahren zu häufig verwehrt blieb, wieder neu wahrzunehmen."

Der Verband hebt in seiner Stellungnahme den "wichtigen Fortschritt" hervor, den die beiden Maßnahmen gerade für die Kinos darstellten, beide böten die Möglichkeit, "dem jungen Publikum filmkulturelle Vielfalt näherzubringen" - umso mehr hoffe man, dass weitere Bundesländer "dem Vorstoß Berlins folgen und mit eigenen Kulturgutscheinen die Wirkungskraft des Kulturpasses verstetigen", so Bräuer.

Bekanntermaßen will der Bund bei der Umsetzung des Kulturpasses eng mit Frankreich zusammenarbeiten; gerade dieses Land ist es auch, das die AG Kino-Gilde als wünschenswertes Vorbild bei der Ausgestaltung begleitender Rahmenprogramme hervorhebt.

Im Grundsatz begrüßt auch der HDF die Initiative - aber eben nur im Grundsatz. So heißt es seitens des Verbandes, dass das zur Auswahl stehende Angebot von vornherein stark eingeschränkt sei und die angestrebte kulturelle Teilhabe damit unnötig auf ausgewählte Kultureinrichtungen beschränkt sei. Insbesondere die Entscheidung, dass das Ticket lediglich in Arthouse-Kinos eingelöst werden könne und in vielen anderen Berliner Kinos nicht gelten solle, kritisiere man.

"Die Entscheidung der Senatsverwaltung für Kultur und Europa zur Einführung eines Jugendkulturtickets für Berlin ist grundsätzlich sehr begrüßenswert", erläutert die HDF-Vorsitzende Christine Berg. "Damit geht die Hauptstadt voran und schafft eine gute Grundlage für den ebenfalls in 2023 geplanten bundesweiten Kulturpass. Wir kritisieren mit der ausschließlichen Aufnahme von Arthouse-Kinos allerdings eine Angebotsbeschränkung, die an der Lebensrealität von jungen Menschen komplett vorbei geht. Wenn dieses Instrument wirklich die kulturelle Teilhabe in der breiten jugendlichen Bevölkerung unterstützen will, müssen Kulturangebote wie das Kino in seiner ganzen Bandbreite aufgenommen werden. Die Unterscheidung zwischen einer wertvollen und deshalb auch finanziell unterstützenswert erscheinenden Hochkultur und dem als weniger fördernswert erachteten Mainstream nimmt weder das Publikum ernst, dem damit pauschal ein Kulturbegriff abgesprochen wird, noch das Engagement der Kinobetreiber:innen für ein vielfältiges Kulturprogramm."

Der Bundesverband kommunale Filmarbeit wiederum begrüßt die Initiative zwar ausdrücklich - zeigt sich von der unklaren Einschränkung und der Vorgehensweise nach eigenen Worten aber auch "irritiert". So sei man "sehr verwundert" über die Tatsache, dass das Ticket nur für "kleinere und Kiez-Kinos" gelten solle.

"Weder ist ersichtlich, wie es zu dieser Entscheidung kam, noch ist hinreichend definiert, welche Kinos diese Kriterien erfüllen. Ebenfalls muss festgestellt werden, dass - im Gegensatz zu anderen Bereichen der Berliner Kulturszene - bei Kinos eine Einschränkung vorgenommen wird. Ein Großteil der Kinolandschaft bleibt damit außen vor. Auch hier sind die Gründe nicht klar. Ob und wie sich teilnehmende Kinos für das Programm anmelden können, wurde zu keinem Zeitpunkt kommuniziert", heißt es seitens des Verbandes.

Der Erste Vorsitzende Andreas Heidenreich erklärt dazu: "Wir begrüßen die Idee grundsätzlich, wurden aber in den Entscheidungsprozess nicht eingebunden oder dazu gehört. Auch sind wir nach wie vor im Unklaren, bis wann wir unsere Mitglieder an das Projekt vermitteln können, hier erwarten wir ein klares Signal. Für ein Gespräch mit dem Senat für Kultur und Europa stehen wir selbstverständlich bereit."