Arthouse-Kinocharts: "She Said" auf Anhieb top

Wachablösung in den von Comscore und der AG Kino ermittelten Arthause-Kinocharts. In seiner neunten Woche musste Ruben Östlunds Palmen- und aktuell vierfacher European-Film-Award-Gewinner Triangle of Sadness" Platz eins räumen. Neuer Spitzenreiter ist Maria Schraders erste für ein Hollywoodstudio entstandene Regiearbeit She Said", die auch nach Besuchern pro Kopie in den Mitgliederkinos der AG Kino an ihrem Startwochenende die Nase vorn hatte.

Hinter dem Zweitplatzierten, "Triangle of Sadness", büssten auch The Menu" und Bones and All" im Vergleich zur Vorwoche jeweils eine Platzierung ein, während Die stillen Trabanten" Platz fünf aus der Vorwoche halten konnte.

Mit Mia Hansen-Løves An einem schönen Morgen" auf der Sieben gelang einem weiteren Neustart am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten der deutschen Arthouse-Kinocharts:

1. (NEU) "She Said", 1. Woche

2. (1) "Triangle of Sadness", 9. Woche

3. (2) "The Menu", 4. Woche

4. (3) "Bones and All", 3. Woche

5. (5) "Die stillen Trabanten", 2. Woche

6. (4) Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song", 4. Woche

7. (NEU) "An einem schönen Morgen", 1. Woche

8. (7) Mrs Harris und ein Kleid von Dior", 5. Woche

9. (6) Mehr denn je", 2. Woche

10. (8) Zeiten des Umbruchs", 3. Woche

Die Arthouse-Kinocharts werden erstellt von Comscore und der AG Kino-Gilde und bilden die Hitliste der Filme nach Besucherzahlen in den Mitgliedskinos des Verbands ab. Um berücksichtigt zu werden, müssen Filme wenigstens mit wenigstens zwölf Kopien im Einsatz sein.