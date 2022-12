Beta-Kids-Chefin Claudia Schmitt: "Bin dankbar für die Streamingdienste"

Claudia Schmitt ist Head of Kids & Family Entertainment bei Beta Film. Sie spricht über eigene deutsche Ko-Entwicklungen wie "Die Finstersteins" und "Ten", den norwegischen Serien-Gamechanger "Skam" und die Wiederentdeckung der Zielgruppe der 14- bis 25-Jährigen durch die Streamer.

Der Kids & Family Bereich der Beta Film mit Ihnen als Chefin ist in dieser Form noch relativ jung. Hatte diese neue Spezialisierung auch etwas mit den Veränderungen im Markt zu tun?

CLAUDIA SCHMITT: Die norwegische Serie "Skam", die auch das Vorbild für das deutsche Format "Druck" ist, kam 2015/2016 heraus. Ich war sofort begeistert. NRK wollte junge Erwachsene wieder zurückholen von den Streamingdiensten. Die Norweger machten dafür damals eine riesige Studie, die sieben Monate dauerte. Und sie haben es geschafft, wenn auch nicht ins lineare Programm, sondern zu ihren Online-Auftritten. 3,5 Millionen Norweger von 5,2 Millionen Gesamtbevölkerung sahen die Teenie-Serie "Skam", eine Produktion für 16-Jährige! Da fand ich auch meinen Auftrag: Das ist genau das, was ich will! Aber hier fragten sich alle: Was macht man mit einem Programm wie "Skam", wir haben keine Slots dafür. Die Herangehensweise ist so: Jeder versucht, Slots zu bedienen und produziert genau dafür. NRK machte das anders: Sie wollten vor allem ein gutes und authentisches Programm für die jeweiligen Zielgruppen machen. Das ist auch eine meiner Direktiven. Ich will die Menschen bewegen. Jeder erinnert sich daran, wie es war, jung zu sein. Sie wissen noch genau, welche Klamotten sie trugen und welche Musik sie hörten. Wenn man Programme hat, die Menschen bewegen, dann ist es auch egal, ob sie in einen Slot reinpassen. Dann machen die Zuschauer von sich aus genug Druck, dass das Format einen Platz findet. Zwei Jahre nach der norwegischen Premiere von "Skam" kam das französische Remake heraus. Heute noch gibt es jedes Jahr neue Länder, in denen eine nationale Adaption an den Start gehen will.

Die deutsche Adaption "Druck" macht Bantry Bay, die mit der Beta zusammenhängt. Verkaufen sich solche Formate dann auch wieder ins Ausland oder schaut jedes Land nur seine eigene Version?

CLAUDIA SCHMITT: Selbstverständlich. "Druck" ist eine wunderbare Version, die von jungen Menschen in der ganzen Welt geschaut wurde. Allerdings muss ich gestehen, neben der deutschen Fassung von Bantry Bay mag ich besonders gerne das französische Remake, weil ich es so frech und herrlich französisch finde. Und das haben wir zum Beispiel nach Südkorea und Japan verkauft. Das gilt auch für die italienische und die spanische Adaption. Wenn wir solche Formate optionieren, ist es wichtig für uns, dass wir die Kontrolle über das Remake haben, um die jeweiligen Märkte zu koordinieren.

In Cannes haben Sie dieses Jahr zum ersten Mal ein Mip Junior Showcase vor Ort mit einigen der größten Programm-Highlights der Beta im Kinder- und Jugendbereich abgehalten. Warum?

CLAUDIA SCHMITT: Während der Corona-Pandemie haben wir erstmals für den Kinder & Family Bereich diese Showcases in Form von Trailern produziert. Jetzt war die Zeit, wieder persönlich und vor Ort zu sein. Wir haben starke Programme auch im Bereich der jungen Erwachsenen akquiriert. Da hat sich das Format Showcase angeboten, auch um uns als Beta Kids & Family zu positionieren. Die Beta Group ist groß. Jeder kennt sie international. Wir von Kids & Family sind eine Boutique innerhalb der Beta, weil wir das gerne sein wollen. Wir haben zum Beispiel jedes Jahr nur ein oder zwei Animationsprogramme innerhalb unseres Lineups von 80 Stunden neuem Familienprogramm. Aber für die Programme, die wir haben, brennen wir. Es geht uns nicht nur darum zu unterhalten. Wir wollen die Kinder und Jugendlichen letztlich unterstützen, wenn sie durch harte Zeiten gehen und ihnen das Gefühl geben, dass sie nicht allein sind. Ebenso wollen wir sie herausfordern, sich gewissen Themen zu stellen. "Beta Film rettet Leben, Planeten und Freundschaften" war die Überschrift unseres diesjährigen Lineups und unser Motto bzw. unser Anspruch an unser Programm ist: "moving, meaningful, magical". Beim Einkauf unserer Formate achten wir besonders auf einen gewissen Raum für internationale Adaptationen. Das haben wir versucht, in unserem Showcase auch darzustellen und ich denke, das ist uns sehr gut gelungen.

Die Resonanz war positiv?

CLAUDIA SCHMITT: Absolut. Unser Sport-Format "All-Round Champion" wurde zum Beispiel in verschiedenen Ländern optioniert. Darin geht es um Kinder, die in ihren Sportarten Champions sind und innerhalb von zwei Tagen anderen Kindern ihren Sport beibringen. Das norwegische Original endete nach drei Staffeln, die Amerikaner sind schon bei Staffel fünf, diese übrigens mit Fokus auf Paralympics. In Deutschland gab es bereits sehr gutes Feedback von den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Wie wurden denn die Formate aus dem aktuellen Showcase generell angenommen und verkauft?

CLAUDIA SCHMITT: Skandinavische Formate als fertige Produkte funktionieren gut in Osteuropa, Deutschland und den Benelux-Ländern. Teils werden sie dort für junge Erwachsene einfach untertitelt. "Rod Knock", eine Sendung über Teenager in Norwegen, die nicht nur an ihren Autos tüfteln, sondern auch an ihren Gefühlen, ist schon in Schweden optioniert worden und ein Optionsvertrag für Deutschland ist in der Pipeline. Für dieses Programm haben wir sowohl die Readymade-Rechte als auch die Formatrechte. Unser Kinderformat "Talking Heads" aus Holland hat gerade den Rose d'Or Award für das beste Kinder/Jugendformat gewonnen. Darin geht es um Kinder, die beim Friseur ihr Herz ausschütten. Das ist herzzerreißend - sowohl lustig als auch traurig. Unsere gesellschaftlich relevante Dramaserie "Völlig Meschugge?!" lief im April via ZDF auf KIKA, und dort hat man sich besonders über das qualitative Feedback gefreut und das hohe Interesse von Schulen. "Like Me" wird von Lasse Scharpen/Studiozentral für das ZDF adaptiert, das Programm heißt "Echt". Das norwegische Programm "Young Girls" wird für Belgien unter dem Namen "Meisjes" adaptiert.

Es waren jetzt mehr als zwei Jahre Pandemie. Kann man als Trend sagen, dass die Formate vor diesem Hintergrund insgesamt melancholischer oder auch ernsthafter geworden sind oder ist eher das Gegenteil der Fall?

CLAUDIA SCHMITT: Ich habe das Gefühl, dass die deutschen Kinder im internationalen Vergleich immer jünger waren. Damit meine ich: Ist das Format in Deutschland auf Vorschul-Niveau, ist es im Ausland eher Kleinkind-TV. Das hat sich jetzt aber geändert. Seit Corona sind die deutschen Kinder meiner Wahrnehmung nach gezwungen worden, ein bisschen schneller erwachsen zu werden. Es gibt ein Bedürfnis nach Sonne, Freiheit und Herzöffnern; nichts Trashiges, sondern eher Formate, bei denen die jungen Menschen sehen, was genau ihr Ding ist und sie sich darin emotional einbringen. Norwegische Kinder ticken ähnlich, ein Beispiel dafür ist "Rumors", das innerhalb von einer Woche in Norwegen zum zweitmeistgesehenen Programm wurde. "Rumors" ähnelt "Skam", allerdings für 13- bis 15-Jährige, spielt auf einer Insel und zeigt Jugendliche, wie sie sind: beim Feiern und Leben genießen, aber auch, wie sie mit dem Thema Mobbing umgehen.

Inwiefern haben die Streamer Ihre Arbeit bei Beta verändert?

CLAUDIA SCHMITT: Die Struktur des Kinderprogramms hat sich total verändert. Früher wurden Formate linear eingeführt, Familienmitglieder wurden vorgestellt. Heute knallt es da schon in den ersten Minuten. Natürlich nicht im Vorschulbereich, aber schon bei den Acht- bis Zwölfjährigen. Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kleiner, die Programme kürzer. Unsere Kinderprogramme waren früher rund 25 Minuten. Das ist heute selten. Meistens sind es jetzt elf bis 15 Minuten für Acht- bis Zwölfjährige. Das liegt allerdings nicht an den Streamingdiensten, sondern an der Zeit, den Smartphones und daran, dass Kinder schnell reizüberflutet sind. Ich bin dankbar für die Streamingdienste, weil sie es mir erlaubt haben, mich auch der Zielgruppe junge Erwachsene zu widmen. Die Streamer haben eine Altersgruppe zurückgeholt, die für uns schon fast "verloren" war, nämlich die 14- bis 25-Jährigen. Diese Zielgruppe wird heute übrigens auch wieder von den Sendern bedient. Die Streamingdienste haben auch dafür gesorgt, dass Themen angefasst werden, die man vorher vielleicht nicht im Fernsehen gefunden hätte. Da muss ich auch wieder die Skandinavier erwähnen, die alles so sagen, wie es ist, und es trotzdem in einer Art und Weise darstellen, dass man mit einem Auge lacht und mit dem anderen weint.

Und wie sieht das bei der eigenen Entwicklung von Formaten aus?

CLAUDIA SCHMITT: Wir haben jetzt aktuell drei Ko-Entwicklungen in der Pipeline, die an Streaming-Formate angelehnt sind, aber auch auf öffentlich-rechtlichen Sendern funktionieren. "Green Girl" aus Italien ist zum Beispiel ein junges Mädchen, das das versteckte Labor ihres Vaters entdeckt und mit Künstlicher Intelligenz und dem "wood wide web" in Verbindung kommt. Das entwickeln wir in Partnerschaft mit dem lokalen Produzenten Piero Crispino und der Firma Tode Film. Für uns ist es neu, so früh in die Entwicklung reinzugehen, aber so können wir sicherstellen, dass das Programm auch international funktioniert. Dann haben wir die Adaption des deutschen Buches "Die Finstersteins", das eher in Richtung der Netflix-Serie "Sex Education" geht. Im Mittelpunkt steht ein 16-Jähriger, dessen Mutter Friedhof-Landschaftsgärtnerin ist. Er erweckt eine Familie, die 400 Jahre wegen eines Fluchs zu Stein verwandelt war, wieder zum Leben. Es geht aber auch um die Gier der alten Generation auf Kosten der nächsten Generation. Hier arbeiten wir mit Youngfilms aus Hamburg zusammen. Die Neue Bioskop Television unterstützen wir bei der Entwicklung des Formates "Ten". In unserer Serie geht es um zehn Kinder, die sich auf einer Insel wiederfinden. Sie sind alle Schüler eines Internats, in dem alte Lehrer mit Hilfe eines besonderen Systems die Energie aus den Schülern saugen, um sich selbst am Leben zu halten und zu erneuern. Das wäre in einer Zeit, in der es noch kein Prime Video oder Netflix gab, nie möglich gewesen.

Wer sind für Beta Kids & Family die wichtigsten Partner?

CLAUDIA SCHMITT: Die meisten Formate kommen zurzeit aus Skandinavien und den Benelux-Ländern. Beim Showcase in Cannes hatten wir auch ein spanisches Programm, "Camp Newton", dabei, das dort für Disney produziert wurde. Wir sehen uns als Partner der Produzenten und unterstützen sie bei der Stoffentwicklung, um über den nationalen Markt hinaus eine internationale Verwertbarkeit zu ermöglichen. Heutzutage ist das leider nicht mehr so, dass die lokalen Sender die Programme voll finanzieren. Das bedeutet, dass man früher oder später auch Finanzierung aus dem Ausland benötigt. Wir übernehmen im Jahr zwei bis drei Ko-Entwicklungen im Kinder- und Jugendbereich und suchen dann zusammen mit den Produktionsfirmen in unserem internationalen Netzwerk nach passenden Partnern.

Das Interview führte Michael Müller