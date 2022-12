Boxoffice China: Lockerung der Corona-Maßnahmen noch nicht spürbar

Am vergangenen Mittwoch sind in China die strengen Corona-Maßnahmen gelockert worden. Auf das Boxoffice hatte dies am Wochenende vor dem Start von "Avatar: The Way of Water" keine Auswirkungen.

Der Anime One Piece Film: Red" hat Platz eins der chinesischen Kinocharts am vergangenen Wochenende nach Angaben von Artisan Gateway mit einem Einspiel von 4,8 Mio. Dollar verteidigt und steht damit nach seinem zweiten Wochenende insgesamt bei 18,1 Mio. Dollar.

Auf Platz zwei rangiert wie in der Vorwoche ein weiterer Anime, "Detektiv Conan - The Movie, Film 25: Die Halloween-Braut" (WE: 2,4 Mio. Dollar; gesamt: 22,7 Mio. Dollar), gefolgt vom erneut erfolgreichsten heimischen Film, "The Tipping Point" (WE: 1,3 Mio. Dollar; gesamt: 23,6 Mio. Dollar).

Insgesamt machte sich die am vergangenen Mittwoch angekündigte Abkehr von der Zero-Covid-Politik im China am Boxoffice des vergangenen Wochenendes noch nicht bemerkbar - im Gegenteil. So lag das Gesamteinspiel mit 11,5 Mio. Dollar sogar noch unter den 13,1 Mio. Dollar des Vorwochenendes.

Große Hoffnungen ruhen jetzt auf Avatar: The Way of Water", der in China am kommenden Freitag starten wird. Allein im Vorverkauf seien laut der Ticketplattform Maoyan bis gestern Abend 17,5 Mio. Dollar umgesetzt worden.