"Aus meiner Haut" eröffnet 44. Filmfestival Max Ophüls Preis

Aus meiner Haut" von Alex Schaad wird am 23. Januar das 44. Filmfestival Max Ophüls Preis eröffnen. Festivalleiterin Svenja Böttger kommentiert die Wahl: "Jung und Alt treffen sich zum Experimentieren: Du schlüpfst in meinen Körper, ich in deinen. Das alles an einem unbestimmten Ort, zu einer unbestimmten Zeit. Was in Alex Schaads Film probiert wird, und beim Ansehen Prickeln und Unwohlsein zugleich auslöst, ist eine wunderbare Einstimmung auf das große Versuchslabor Filmfestival: Auch hier geht es darum, im Kinosaal in andere Leben zu tauchen, Neues zu erfahren, sich ein Stück weit aus sich heraus zu bewegen."

"Aus meiner Haut" feierte 2021 seine Weltpremiere auf dem Filmfestival von Venedig, wo er mit dem Queer Lion Award ausgezeichnet wurde. Beim Filmfest Hamburg folgte der Produzentenpreis in der Kategorie "Deutsche Kinoproduktionen" für Tobias Walker und Philipp Worm. X Verleih startet den Debütfilm am 2. Februar 2023 in den deutschen Kinos.

Die Eröffnung in Saarbrücken beginnt am 23. Januar um 19.30 Uhr. Als Moderator ist Urs Spörri von der TeleVisionale im Einsatz.