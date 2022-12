"Die heisenbergsche Unschärferelation der Liebe" abgedreht

Im Sommer 2023 bringt X Verleih den neuen Film von Lars Kraume mit Burghart Klaußner und Caroline Peters in den Hauptrollen in die Kinos. Jetzt ist die letzte Klappe gefallen.

Am vergangenen Wochenende ist die letzte Klappe zu Lars Kraumes neuem Film "Die heisenbergsche Unschärferelation der Liebe" gefallen, zu dem Kraume das Drehbuch zusammen mit Dorothee Schön auf Basis des Theaterstücks Heisenberg" von Simon Stephens auch das Drehbuch geschrieben hat. Gedreht worden war in Berlin und New Jersey.

In der "romantischen Komödie für Erwachsene", so eine Pressemitteilung, spielt Caroline Peters, die laute, spontane und unberechenbare Schulsekretärin Greta, die auch vor einer Lüge nicht zurückschreckt. Burghart Klaußner mimt den ruhigen, bedachten alleinstehenden Metzgermeister Alexander, der auf seinen täglichen Routinen beharrt und bei dem Ehrlichkeit an erster Stelle steht.

An einer Bushaltestelle kommt es zu einer zufälligen Begegnung zwischen den beiden, bei der Greta den völlig verdutzten Alexander unvermittelt in den Nacken küsst. Diese Begegnung schlägt bei Alexander ein wie ein Blitz und obwohl er sich anfangs dagegen wehrt, entspinnt sich zwischen den beiden eine elektrisierende Liebesgeschichte. Denn auch wenn sie noch so unterschiedlich sind, so eint Greta und Alexander doch eines: die Einsamkeit.

Als Alexander Greta seine Liebe gesteht, muss diese einmal bei der Wahrheit bleiben, und beide stellen sich die Frage, was sie eigentlich noch vom Leben erwarten.

Produziert wird "Die heisenbergsche Unschärferelation der Liebe" von X Filme Creative Pool (Produzenten: Stefan Arndt, Genia Krassnig) in Koproduktion mit dem Hessischen Rundfunk (Redaktion: Jörg Himstedt) mit Förderung durch den DFFF.

X Verleih hat den Kinostart für kommenden Sommer eingeplant.