"Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" startet noch in diesem Jahr in China

Neben "Avatar: The Way of Water" ist "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" der einzige Hollywoodtitel, der noch in diesem Jahr in China in den Kinos startet.

Anders als der Vorgänger aus dem Jahr 2011 wird Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" auch in China in die Kinos kommen - und das noch in diesem Jahr. Medienberichten zufolge wurde der Starttermin für das von Joel Crawford und Januel Mercado inszenierte Animationsabenteuer in China auf den 23. Dezember festgesetzt, einen Tag nach dem Start in Deutschland. Damit ist "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" neben Avatar: The Way of Water", der in China am kommenden Freitag in die Kinos kommen wird, der einzige Hollywood-Film, der noch in diesem Jahr im Reich der Mitte startet.

In insgesamt 24 Märkten außerhalb der USA war "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" bereits am vergangenen Wochenende gestartet und hatte dort 8,9 Mio. Dollar eingespielt, davon allein 3,3 Mio. Dollar (inkl. Previews) in Frankreich und 2,1 Mio. Dollar (inkl. Previews) in Italien, wo er auf Anhieb Platz eins der Kinocharts belegte.

"Der gestiefelte Kater" hatte es 2011 auf ein weltweites Einspiel von 555 Mio. Dollar gebracht gehabt.