"Black Panther: Wakanda Forever" rückt vor

Im Ranking der weltweit erfolgreichsten Filme des Jahres 2022 hat das "Black Panther"-Sequel aktuell "Thor: Love and Thunder" überholt.

Mit einem Einspiel von 11,8 Mio. Dollar in 50 Märkten außerhalb Nordamerikas baute Black Panther: Wakanda Forever" im Vergleich zur Vorwoche lediglich 43 Prozent ab und war erneut der erfolgreichste Film außerhalb Nordamerikas. Erfolgreichstes Territorium außerhalb Nordamerikas ist weiterhin Großbritannien (36,5 Mio. Dollar), gefolgt von Mexiko (34,1 Mio. Dollar), Frankreich (28,9 Mio. Dollar), Brasilien (19,6 Mio. Dollar) und Australien (18,1 Mio. Dollar).

Zu den mehr als 400 Mio. Dollar, die das Black Panther"-Sequel seit dem vergangenen Wochenende in den USA eingespielt hat, kommen außerhalb Nordamerikas insgesamt 358 Mio. Dollar hinzu, sodass das weltweite Einspiel aktuell 767,8 Mio. Dollar beträgt. Damit konnte "Black Panther: Wakanda Forever" im Jahresranking 2022 Thor: Love and Thunder" (760,9 Mio. Dollar) von Platz sechs verdrängen; zum Fünftplatzierten, The Batman" (770,8 Mio. Dollar), fehlen gerade einmal drei Mio. Dollar.

In der Liste der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten belegt "Black Panther: Wakanda Forever" aktuell Platz 111; zum Eintritt in die Top 100 (2012": 791,2 Mio. Dollar) fehlen noch gut 23 Mio. Dollar.