Einschaltquoten: Gut 7,7 Mio. Zuschauer beim "Polzeiruf"-Abschied von Lucas Gregorowicz

Der gestrige "Polizeiruf 110: Abgrund" war der letzte des von Lucas Gregorowicz gespielten Kommissars Adam Raczek. Die Reichweite seines Abschieds wurde am vergangenen Wochenende nur von zwei Fußball-WM-Übertragungen am Freitag und Samstag übertroffen.

7,76 Mio. Zuschauer (MA: 25,3 Prozent) sahen gestern Abend im Ersten den Polizeiruf 110: Abgrund", in dem Lucas Gregorowicz seinen letzten Fall als Kommissar Adam Raczek in der Krimireihe löste. Im ZDF kam die Inga-Lindström-Verfilmung "Der Autor und ich" zur gleichen Zeit auf 4,24 Mio. Zuschauer (MA: 13,8 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der ARD-"Polizeiruf 110" einen Marktanteil von 16,7 Prozent, für die Inga-Lindström-Verfilmung im ZDF standen 6,1 Prozent zu Buche.

Meist gesehenes privates Programm in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime war Pirates of the Caribbean: Salazars Rache", der Sat1 mit 710.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren einen Marktanteil von 10,9 Prozent einbrachte. Aufgrund der längeren Laufzeit gar auf 11,5 Prozent - bei 690.000 Zuschauern - kam der von Thomas Gottschalk und dem ehemaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg moderierte RTL-Jahresrückblick "2022! Menschen, Bilder, Emotionen". Ebenfalls einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete gestern Abend die Weihnachtsausgabe der Vox-Kochshow "Kitchen Impossible" (10,6 Prozent).

ProSieben bestritt auch den gestrigen Abend mit zwei Übertragungen aus der National Football League; zu Beginn der Primetime stand ein 14/49-Marktanteil von 5,5 Prozent für die Partie zwischen den Philadelphia Eagles und den New York Giants zu Buche. Ein Wert, der von dem Kinoklassiker Verschollen" (5,7 Prozent) bei RTLZWEI noch getoppt werden konnte.

Die Einschaltquoten am Freitag und Samstag waren von den Übertragungen von der Fußball-WM dominiert gewesen. So war die Viertelfinal-Partie zwischen Argentinien und den Niederlanden am Freitagabend im Ersten auf insgesamt 8,04 Mio. Zuschauer (MA: 30,7 Prozent) gekommen; der 14/49-Marktanteil hatte bei 35,7 Prozent gelegen. Mehr als achtbar schlug sich ob dieser Konkurrenz die ZDF-Krimiserie Die Chefin" (4,88 Mio. Zuschauer / MA: 17,9 Prozent). Erfolgreichstes privates Format bei den 14- bis 49-Jährigen war am Freitagabend "Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Skandalhits" (7,3 Prozent) bei RTL gewesen.

Am Samstagabend hatte die Viertelfinalpartie zwischen England und Frankreich im Zweiten 9,14 Mio. Zuschauer (MA: 33,4 Prozent) vor die Bildschirme gelockt und damit die größte Reichweite einer Partie des Turniers ohne deutsche Beteiligung erzielt gehabt; der 14/49-Marktanteil hatte 43,1 Prozent betragen. Im Ersten war die Wiederholung der Donna-Leon-Verfilmung "Das Mädchen seiner Träume" insgesamt auf 3,68 Mio. Zuschauer (MA: 13,4 Prozent) gekommen. Den Primetimesieg bei den 14- bis 49-Jährigen unter den privaten Sendern hatte sich die ProSieben-Show "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" (6,8 Prozent) gesichert gehabt.