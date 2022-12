"How is Katia?" gewinnt in Berlin

"How is Katia?" der ukrainischen Regisseurin Christina Tynkevych gewann den Basis Berlin Postproduction Award beim am Samstag zu Ende gegangenen Around the World in 14 Films Festival in Berlin, das insgesamt rund 5000 Besucher*innen zählte.

"How is Katia?" der ukrainischen Regisseurin Christina Tynkevych gewann den Basis Berlin Postproduction Award beim am Samstag zu Ende gegangenen Around the World in 14 Films Festival in Berlin. Der Preis, ein Voucher des Postproduktionshauses im Wert von 5.000 Euro, wurde zum zweiten Mal vergeben.

"Christina Tynkevych erzählt von einer Frau, die mit einer persönlichen Tragödie in einer Welt voller Ungerechtigkeit und Korruption ringt. Auf präzise, sensible und subtile Weise zeigt die Regisseurin, wie sich ihre Figuren im Labyrinth des Lebens bewegen. Wir sind sehr gespannt auf das nächste Projekt von Christina Tynkevych" würdigte die Jury, bestehend aus der Journalistin Susanne Burg, dem Filmemacher und bildenden Künstler Lemohang Jeremiah Mosese sowie der Regisseurin und Drehbuchautorin Natalia Sinelnikova das Drama, das zuvor zweifach in Locarno geehrt worden war.

Zur 17. Ausgabe des Festivals waren rund 5.000 Besucher*innen in 63 Vorstellungen, die seit 1. Dezember von u.a. Mia Hansen-Løve, Albert Serra, Nora Fingscheidt und Dimitrij Schaad vorgestellt wurden, in die Kinos Kulturbrauerei, Delphi Lux und Neues Off 28 gekommen.