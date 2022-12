Baden-Württembergischer Filmpreis geht in die Ukraine

Das Krebsdrama "Lucky Girl" der ukrainischen Regisseurin Marysia Nikitiuk ist zum Abschluss der 28. Filmschau Baden-Württemberg mit dem Baden-Württembergischen Filmpreis in der Kategorie "Spielfilm" ausgezeichnet worden. "'Lucky Girl' von Marysia Nikitiuk erzählt mitreißend den tiefen Fall einer hochmütigen, charismatischen und glamourösen TV-Moderatorin, die von einer Krebsdiagnose zu Boden geworfen wird und sich den Fragen nach der Wahrheit und dem Wesen der menschlichen Existenz stellt. Der Film schont seine Hauptfigur zu keiner Sekunde und konfrontiert sie in ihrem Überlebenskampf mit der Wirklichkeit von sozialer Ausgrenzung und Todesangst, die oft nur mit sarkastischem Humor ertragen werden kann", heißt es in der Begründung der Jury.

Weitere Baden-Württembergische Filmpreise gingen an Julia Schubeius von der Filmakademie Baden-Württemberg für ihren Kurzfilm "Luckywon", Susanne Binninger und Britt Beyer und die Corso Film- und Fernsehproduktion für den Dokumentarfilm "Auf der Spur des Geldes", die in Teheran geborenen Sara Shabani Hesari für ihren Animationsfilm 'Giant and the Seed' sowie der von der Cinecore Motion Pictures GmbH produzierte Spot "100 Jahre EJOT - History of the screw" in der Kategorie "Werbefilm".

Wie berichtet, hatte der ehemalige Kaufmännische Geschäftsführer der u.a. für das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart verantwortlichen Film- und Medienfestival gGmbH, Dieter Krauß, den Ehrenfilmpreis bekommen gehabt.

Zum Abschluss der Filmschau Baden-Württemberg konnte Festivalleiter Oliver Mahn eine positive Bilanz ziehen: "Das Publikum kehrte dankbar zurück und die Filmbranche im Land freute sich über die im Kinosaal erlebten Reaktionen auf die aktuellen Produktionen".

Weitere Informationen unter filmschaubw.de.