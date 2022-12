Filmkritiker in Los Angeles mögen "Tár" und "Everything Everywhere All At Once"

Die Los Angeles Film Critics Association hat am Wochenende ihre Preise vergeben. Den Platz für den besten Film des Jahres teilen sich "Tár" und "Everything Everywhere All At Once".

Die Los Angeles Film Critics Association hat am Wochenende ihre Preise vergeben. Den Platz für den besten Film des Jahres teilen sich Tár" und Everything Everywhere All At Once". "Tár" hat zudem in drei weiteren wichtigen Kategorien abgeräumt: Todd Field wurde als bester Regisseur ernannt und zudem für das beste Drehbuch geehrt, seine Hauptdarstellerin Cate Blanchett erhielt neben Bill Nighy (Living") den Darstellerpreis, der künftig genderneutral an je zwei Personen in Haupt- und Nebendarstellerkategorien vergeben wird. Die New Yorker Filmkritiker wählten "Tár" vor ein paar Wochen auch zum besten Film, Blanchett zur besten Schauspielerin (wir berichteten).

Bester nicht-englischsprachiger Film wurde bei den Filmkritkern aus Los Angeles EO", dessen Kameramann Michael Dymek den Preis für die beste Bildgestaltung erhielt. Auch die Kollegen aus New York wählten Jerzy Skolimowskis Film zum besten nicht-englischsprachigen Film. Die Kategorien bester Dokumentarfilm und bester Animationsfilm schmücken Venedig-Gewinner All the Beauty and the Bloodshed" und "Guillermo Del Toros Pinocchio". Zu den besten Nebendarstellern wurden Dolly de Leon aus Triangle of Sadness" und Ke Huy Quan aus "Everything Everywhere All At Once" gekürt. Ke Huy Quan kam auch in New York schon zum Zuge.

Die Los Angeles Film Critics Association bestimmt zu allen Kategorien stets zweite Plätze. So wurde etwa der indische Filmemacher S S Rajamouli für seine Inszenierung des Actionfilms RRR" als zweitbester Regisseur hinter Field prämiert und Saint Omer" hinter "EO" zum zweitbesten nicht-englischsprachigen Film.

