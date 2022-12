Foto des Tages: "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" feiert Premiere

Kino

Gestern feierte in der Kulturbrauerei in Berlin "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" in Anwesenheit von (v.l.n.r.) Michael Kampf (Marketing Director Universal Pictures International Germany), der Synchronsprecher Benno Fürmann (Der gestiefelte Kater), Riccardo Simonetti (Perro) und Oliver Kalkofe (Jack Horner) sowie Synchronregisseur Axel Malzacher Premiere. Große und kleine Fans feierten den berühmt-berüchtigten Märchenhelden in seinem neuesten Abenteuer. Universal Pictures International Germany bringt den Film am 22. Dezember in die Kinos. Foto: Michael Timm / Universal (PR-Veröffentlichung)