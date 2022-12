KINOCHARTS DEUTSCHLAND: Der Räuber Spitzenplotz

Am Wochenende vor dem Start von "Avatar: The Way of Water" war in den deutschen Kinos noch einmal eine heimische Produktion der meistgesehene Film: "Der Räuber Hotzenplotz" ging wie "Die kleine Hexe" im Jahr 2018 auf Platz zwei ins Rennen, lag als Familienfilm nach Umsatz allerdings knapp hinter "Black Panther: Wakanda Forever".

DIE SPITZENREITER

Am Wochenende vor dem Start von Avatar: The Way of Water" war in den deutschen Kinos noch einmal eine heimische Produktion der meistgesehene Film: "Der Räuber Hotzenplotz" ging wie "Die kleine Hexe" im Jahr 2018 auf Platz zwei ins Rennen, lag als Familienfilm nach Umsatz allerdings knapp hinter Black Panther: Wakanda Forever". In 711 Kinos waren 95.000 Besucher und 700.000 Euro Umsatz fällig. Dazu kommen noch weitere 30.000 Tickets aus Previews, sodass der liebevoll umgesetzte Film von Michael Krummenacher mit Nicholas Ofczarek in der Titelrolle gesamt bereits bei 125.000 Besuchen liegt. "Wakanda Forever" schloss sein fünftes Wochenende indes mit 75.000 Besuchern und 815.000 Euro Boxoffice ab. Gesamt hat der Marvel-Hit nunmehr 1,3 Mio. Zuschauer auf der Habenseite.

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Einfach mal was Schönes" holte sich an Wochenende vier 45.000 Besuche und 435.000 Euro Boxoffice, womit die Komödie von Karoline Herfurth nunmehr die 450.000-Kinogänger-Marke passiert hat. Dahinter findet sich mit sensationellen Zahlen der im Stil eines Events gestartete Horrorfilm Terrifier 2". Die Fortsetzung des kultisch verehrten Terrifier" konnte in 282 Kinos knapp 40.000 Fans zum Kinobesuch bewegen und 400.000 Euro umsetzen. Stark. Violent Night" beschließt die Top fünf mit 37.500 Kinogängern und 370.000 Euro Einspiel.

DIE WEITEREN NEUSTARTS DER TOP 20

Direkt dahinter startete die erste Hollywoodarbeit von Maria Schrader: She Said" lief in 280 Kinos mit 26.500 Ticketverkäufen und 260.000 Euro Kasse. "MET Opera: The Hours (Puts & Pierce)(2022)(Live)" schaffte Platz 13 in 189 Kinos mit 4400 Besuchen und 135.000 Euro Umsatz. Dahinter landete "ROH Live: The Nutcracker (2022)(Ballet)" mit 130.000 Euro Einspiel bei 5650 verkauften Tickets in 117 Kinos. Auf Platz 18 findet sich mit Elif Ana" noch ein weiterer Neustart, dem in 25 Kinos beachtliche 8200 Ticketverkäufe und 80.000 Euro Umsatz beschert waren.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Auf Platz zehn landete am nunmehr elften Wochenende der nimmermüde Die Schule der magischen Tiere 2" mit 26.000 Besuchern und 190.000 Euro Einspiel, unmittelbar gefolgt von "Rheingold" mit 16.500 Zuschauern und 170.000 Euro Kasse an Wochenende sieben sowie Hui Buh und das Hexenschloss" mit 20.000 Ticketverkäufen und 150.000 Euro Umsatz an Wochenende sechs. Der Nachname" landete auf Platz 15 mit 12.000 Besuchern und 115.000 Euro Kasse an Wochenende acht, gefolgt vom frisch gebackenenen European-Film-Award-Gewinner Triangle of Sadness" mit 9000 Zuschauern und 88.000 Euro Einspiel am neunten Wochenende.

Gesamt kamen die Filme der Top 20 auf 530.000 verkaufte Eintrittskarten, mit denen 5,0 Mio. Euro umgesetzt wurden.