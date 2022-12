DAS WAR 2022 - Best of Fernsehen: Michael Müller, Redakteur

Das Jahr 2022 brachte im Fernsehen nicht nur den schon teils wieder erschöpften Retro-Trend zur vollen Blüte, sondern auch im großen Stil das angenehme Revival des Wochenrhythmus bei Serien zurück. Der Hintergrund sind natürlich makroökonomische Faktoren, nach denen in Zeiten der gesuchten Profitabilität Formate nicht einfach mehr nur auf die Plattform gekippt, sondern aufgeteilt und in teils wohldosierter Form an die Nutzerschaft gebracht werden, um sie länger bei sich zu halten. Das prominenteste Beispiel dafür waren die zwei Monate Fantasy-Weltmeisterschaft zwischen "House of the Dragon" auf Sky und "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" auf Prime Video.

Aber auch eine im Wochenrhythmus ausgestrahlte Top-Serie wie "Yellowjackets" von Showtime profitierte von der Form, sich Anfang des Jahres in Deutschland über diverse Wochen im popkulturellen Gedächtnis verankern zu können. Die Vorfreude, das Warten, das Wirkenlassen, die Diskussion, das Nachdenken und das Genießen sind plötzlich wieder Wörter, die man mit Serien verbinden darf.

Es ist indes auch ein Grund, warum zum Beispiel kein "Star Trek: Strange New Worlds" auf meiner Liste vorkommen kann. Ich kenne bislang nur die ersten beiden sehr schönen Episoden, die ich noch auf dem Seriencamp Festival sah. Jetzt freue ich mich aber richtiggehend darauf, jeden Donnerstag zwei weitere Folgen auf Paramount+ genießen zu können. Nicht wenige mögen das Bulimie-Bingen weiter bevorzugen. Für die Langzeitwirkung wird die Aufsplittung und langsamere Staffelung von Serien meiner bescheidenen Meinung nach allerdings ein Segen sein. Hier meine Top Ten der besten TV- und Streaming-Formate 2022:

1. "Yellowjackets"

Das perfekte Serien-Pleasing-Package. So vielschichtig, so unterhaltsam erzählt, mit so wundervoll dreidimensionalen Frauenrollen, die dann auch noch so kongenial in den unterschiedlichen Altersstufen gespielt werden. Ein ganz großer Spaß!

2. "Wrong"

Für mein Dafürhalten die beste deutsche Serie 2022. In der Tradition der großen deutschen Comedy-Mockumentaries wie "Jerks", "Stromberg" oder "Pastewka" stehend. Aber mit seiner asozialen Hipster-WG und den Geschmacklosigkeiten und überschrittenen Humorgrenzen nochmal etwas ganz Eigenes.

3. "House of the Dragon"

Schon das große Serienepos des Jahres, welches das in seinen letzten Staffeln so in Ungnade gefallene "Game of Thrones" auf seine Weise neu erfunden hat. Sehr mutig bei Entscheidungen wie den Zeitsprüngen und dem Recasting von Schlüsselfiguren. Hat vor allem auch mit seinem Wochenrhythmus und dem ganzen Podcast-Gedöns drum herum mit am meisten Spaß gemacht und einen Sog aufgebaut, der wieder richtig in Westeros abtauchen ließ.

4. "Bastards"

Exzellente deutsche Doku-Serie über hessische Amateur-Wrestler, die dem Traum nachgehen, Profis zu werden. Auf ihrem steinigen Weg werden sie immer wieder von Verletzungen oder der Corona-Pandemie zurückgeworfen. Aber die Leidenschaft für den Sport lässt sie weiter brennen. Regisseur Marco Eisenbarth kommt seinen Protagonisten mit den Kameras auf einfühlsame Weise sehr nahe und schafft es, die Faszination für das Ganze greifbar zu machen.

5. "The Bear"

Teils Food Porn, teils Anthony Bourdains Buchklassiker "Geständnisse eines Küchenchefs" in Serienform über den Küchendienst als Kriegsfront. Vor allem aber in dieser Hitzigkeit wahnsinnig leicht und inspiriert erzählt. Eine große Liebeserklärung an Chicago, visuell berauschend und mit einem ganz fantastischen Pop-Soundtrack.

6. "Almost Fly"

Das ist erstens eine deutsche Hip-Hop-Serie, zweitens ein nostalgischer Coming-of-Age-Trip in die 1990er-Jahre, aber vor allem drittens eines der stärksten deutschen Formate des Jahres. Die Süße der sechsteiligen Serie würde nicht so gut schmecken, wenn es nicht auch das Bittere in ausgeprägter Form der kaputten Familiengeschichten geben würde.

7. "Tokyo Vice"

Michael Manns Comeback.

8. "Strafe: Der Dorn"

Das feine Meisterstück der Anthologie-Serie nach Ferdinand von Schirach. In Hüseyin Tabaks Episode geht es um einen introvertierten Museumswärter, der langsam aber stetig bei seiner Arbeit wahnsinnig wird. Hans Löw spielt diesen Außenseiter sehr überzeugend nahezu ausschließlich über die Körpersprache.

9. "Dahmer Episode 6: Silenced"

Ich verabscheue die popkulturelle Aufwertung von Serienkillern, gestehe aber, dass ich für den Job in die Netflix-Serie "Dahmer" reinsah und hängenblieb - vornehmlich wegen des starken Schauspiels von Hauptdarsteller Evan Peters und der teils gekonnten Inszenierung von Veteranen wie Richard Franklin und Gregg Araki. Aber Episode sechs, die komplett aus der Perspektive eines der Opfer von Jeffrey Dahmer erzählt wird, ein kleines, würdiges Denkmal setzt und den Glaube an die Kraft des Fiktionalen für eine kurze Zeit erneuert, gehört zu einer der besten TV-Stunden 2022.

10. "Oh Hell"

Das ist einerseits eine schön scharf-witzig geschriebene Serie über eine junge komplizierte Frau, die von Mala Emde süchtig machend dargestellt wird. Andererseits ist die Nennung aber auch Kompensation für meiner TV-Liste 2021. Da hatte ich Johannes Boss' vorherige Serie "Deadlines" nur im erweiterten Favoritenkreis. Erst beim zufälligen Zappen in einen zweiten Durchgang merkte ich, wie viel origineller und eigener das Format gegenüber meinem ersten Eindruck ist und eigentlich sicher in die Top Ten gehört hätte.