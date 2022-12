KINOCHARTS USA: "Wakanda Forever" knackt die 400 Mio. Dollar

Einmal noch regierte Black Panther: Wakanda Forever" über die amerikanischen Kinocharts und schaffte an seinem fünften Wochenende an der Spitze nunmehr als dritter Film des Jahres den Sprung über die 400-Mio.-Dollar-Hürde. Insgesamt war es mit einem Einspiel von gerade einmal 37,2 Mio. Dollar das zweitschwächste Wochenende des laufenden Kinojahres, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass kein Verleih bereit war, am Wochenende vor dem Start von Avatar: The Way of Water" einen zugkräftigen Film ins Rennen zu schicken. "Wakanda Forever" kam auf 11,0 Mio. Dollar Umsatz und schraubte sein Gesamtergebnis auf 409,7 Mio. Dollar. Noch zwei Mio. Dollar und der Film von Ryan Coogler passiert Doctor Strange in the Multiverse of Madness" als erfolgreichster Marvel-Film des Jahres und zweiterfolgreichster Film des Jahres überhaupt.

Dahinter hielt sich Violent Night" ziemlich gut und kam bei einem Minus von 40 Prozent am zweiten Wochenende auf 8,0 Mio. Dollar, womit für die überdrehte Actionkomödie nach zehn Tagen 26,4 Mio. Dollar Kasse zu Buche schlagen. Strange World" belegt Platz drei mit nur noch 3,6 Mio. Dollar am dritten Wochenende, gesamt hat der Film von Disney Animation maßlos enttäuschende 30,4 Mio. Dollar Boxoffice vorzuweisen. Dahinter lag The Menu" mit 2,8 Mio. Dollar Umsatz. Nach dem vierten Wochenende kann sich die schwarze Komödie über 29,1 Mio. Dollar Einspiel freuen. Die Top fünf beschließt "Devotion", der nach 1,9 Mio. Dollar am dritten Wochenende gesamt über ein Einspiel von 16,8 Mio. Dollar verfügt.