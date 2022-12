European Film Awards: "Triangle of Sadness" räumt ab

Triangle of Sadness" war der große Gewinner bei der Vergabe der European Film Awards heute Abend in Reykjavik. Der aktuelle Palmenwinner erhielt den Preis als bester Film, Ruben Östlund wurde für das beste Drehbuch und die beste Regie und Zlatko Buric als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Der Preis für die beste Hauptdarstellerin ging an die von zuhause zugeschaltete, sichtlich bewegte Vicky Krieps für ihre Rolle in Marie Kreutzers Corsage".

Als beste Komödie wurde Fernando León de Aranoas Der perfekte Chef" ausgezeichnet, als bester Dokumentarfilm Mariupolis 2", dessen litauischer Regisseur Mantas Kvedaravicius bei der Flucht aus der ukrainischen Hafenstadt bei einem russischen Raketenangriff getötet worden war, als bester Animationsfilm Alain Ughettos Interdit aux chiens et aux italiens".

Der European Film Award für den besten Kurzfilm ging an die slowenisch-französische Koproduktion "Babicino Seksualno Zivljenje" ("Granny's Sexual Life"). Den European Discovery - Prix Fipresci erhielt die italienisch-slowenisch-französische Koproduktion Piccolo Corpo" ("Small Body").

Bereits Ende November waren die Gewinner der Excellence Awards in verschiedenen Filmgewerken bekannt gegeben worden, die heute ebenfalls ihre Auszeichnungen überreicht bekommen haben (wir berichteten). Ausgezeichnet wurden u.a. Heike Merker für das beste Make-up & Hairstyling sowie Frank Petzold, Viktor Müller und Markus Frank für die besten Visual Effects an Edward Bergers Remarque-Verfilmung Im Westen nichts Neues"; sie zählten zu den Gewinnern, die ihre Auszeichnungen persönlich entgegen genommen haben.

Wie berichtet, wurde heute Abend zum ersten Mal der European Sustainability Award - Prix Film4Climate, der an eine europäische Institution, ein Unternehmen oder einen Film für einen "außergewöhnlichen europäischen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Filmbereich" geht, verliehen. Er wurde an die Europäische Kommission für ihr Programm "European Green Deal" vergeben. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen widmete den Preis in einer Videobotschaft allen Filmemachern, die sich für Klimabewusstsein einsetzen würden.

Ebenfalls bereits festgestanden hatte, dass der Eurimages Co-Production Award, der die Rolle die wichtige Rolle von Koproduktionen beim internationalen Austausch betonen soll, in diesem Jahr nicht an einen Filmproduzenten geht, sondern an alle Filmproduzenten aus der Ukraine, dass der palästinensische Regisseur Elia Suleiman mit dem European Achievement in World Cinema Award ausgezeichnet wird, dass Marco Bellocchio den European Film Award für innovatives Storytelling erhält und dass Margarethe von Trotta für ihr Lebenswerk geehrt wird.

Alle Gewinner unter www.europeanfilmawards.eu.