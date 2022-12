Michelle Yeoh als Madame Morrible in "Wicked"

In dem "Zauberer von Oz"-Prequel, das jeweils an Weihnachten 2024 und 2025 in zwei Teilen in die Kinos kommen soll, ist Michelle Yeoh neu an Bord gekommen.

Michelle Yeoh, gerade erst vom Time Magazin zur "Icon of the Year" gewählt, ist bei "Wicked", dem von Jon M Chu zu inszenierenden Prequel von "Der Zauberer von Oz", das jeweils an Weihnachten 2024 und 2025 in die Kinos kommen soll, neu an Bord gekommen. Wie das US-Branchenblatt Variety berichtet, wird Yeoh, die zuletzt in "Everything Everywhere All at Once" in den deutschen Kinos zu sehen war, Madame Morrible, Direktorin von Crage Hall an der Shiz-Universität, spielen.

In den Hauptrollen spielen Ariana Grande als Glinda und Cynthia Erivo als Elphaba auf ihrem Weg zur guten bzw. bösen Hexe.

Wie berichtet, ist Jeff Goldblum aktuell für die Rolle des Zauberers im Gespräch.