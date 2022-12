Erster Ausblick auf das Programm der Filmwoche 2023

Nach zweijähriger Pandemie-bedingter Pause kehrt die Filmwoche 2023 zurück: vom 24. bis 27. Januar und wie gewohnt im Mathäser Filmpalast. Im Vorfeld hat die Kinopolis-Tochter CineArt Marketing nun erste Details zum Programm und vor allem den teilnehmenden Verleihern veröffentlicht.

Auftakt und Finale der Filmwoche liegen in den gewohnten Händen: Wie es in München schon Tradition ist, eröffnet Warner Bros Discovery den Tradeshow-Reigen mit einem Präsentationsslot am 24. Januar, den Schlusspunkt setzt Universal am 27. Januar.

Bestätigt sind zum aktuellen Zeitpunkt folgende weitere Filmverleiher mit Ihren Tradeshows: Leonine Studios, DCM, Studiocanal, Paramount & Partner, Tobis, Sony Pictures, Capelight, Walt Disney und Constantin Film, erstmals präsentiert auch 24 Bilder (gemeinsam mit Partnern) im Rahmen der Filmwoche nicht gesondert, sondern im Mathäser. Wie gewohnt, finden die Präsentationen im Premierensaal (m)K6 statt, übertragen werden sie zudem in die Kinos 9 und 10 des Münchner Kinopolis-Flaggschiffs.

Ergänzt wird das Programm um zwei Masterclass-Präsentationen in Deutschlands erstem Dolby Cinema. Die limitierten Tickets für diese beiden Programmpunkte sind ab 24.01. direkt an den Ticketcountern erhältlich.

Wie bereits berichtet, läuft bis 13. Dezember noch eine "Early Bird"-Phase; Tickets für die Filmwoche sind bei Online-Anmeldung bis zu diesem Zeitpunkt für 219 Euro erhältlich, die reguläre Teilnahmegebühr beträgt 239 Euro.

Auf www.muenchnerfilmwoche.de finden Sie laufend aktualisierte Informationen zur Veranstaltung.