DAS FILMJAHR 2022: The New and The Sell

Ob 2022 nun ein Schlüsseljahr für das Kino und für Filme war, wird sich erst mit zeitlichem Abstand von ein paar Jahren vollumfänglich sagen lassen. Fest steht, dass es sich zumindest anfühlte (wie belastbar das ist, sei dahingestellt), als würde man am Anfang von etwas Neuem und Besonderem stehen. "Zeitenwende" ist nicht von ungefähr gerade erst zum "Wort des Jahres" gewählt worden. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Kinos nach zweijähriger Unbeständigkeit wegen Corona wieder vollumfänglich öffnen konnten und man nun miterleben, wie und inwiefern die Zuschauer zurückkehren in die Lichtspielhäuser. Dass da noch Luft nach oben und viel Arbeit zu tun ist, können Sie in diesem Heft an anderer Stelle in einer präziseren Analyse von Marc Mensch nachlesen. Hier spielt mehr eine Rolle, dass 2022 die erste Welle von Filmen anrollte, die während der Pandemie nicht nur gedreht, sondern auch konzipiert wurden: Das ist es, was Corona in den Filmemachern ausgelöst hat. Eine zweizangige Bewegung war abzulesen bei den großen Meistern: Entweder traten sie die Reise nach vorn oder ins Innere an. Beides zeitigte spannende, aufregende Ergebnisse, die sich am besten und intensivsten auf einer großen Leinwand erleben lassen. Der in vielerlei Hinsicht wichtigste (und gewiss auch für viele Menschen beste) Film des Jahres war jedoch schon vor Corona entstanden. Er sollte eigentlich schon im Sommer 2020 starten, wurde danach immer wieder verschoben, war zwischenzeitlich schon als Direct-to-Streaming-Titel im Gespräch und avancierte schließlich zum Retter der Branche, zum Inbegriff des Kino-Comebacks, zum entscheidenden Film des Jahres.

DER ALLEINGÄNGER

So recht wusste niemand auf der CinemaCon in Las Vegas, was ihn erwarten würde am 28. April 2022. Ein paar Tage lang hatten sich die anwesenden Kinobetreiber aus aller Herren Länder von den diversen Studiochefs erklären lassen, dass das Kino jetzt wiederkommen würde, im großen Stil. Und sie hatten viele Trailer mitgebracht, die das untermauern sollten. Das war Balsam für geschundene und strapazierte Kinomacherseelen, aber noch nicht wirklich genug, um sie nach zwei Jahren der Verunsicherung und Existenzangst zu überzeugen. Dann lüftete Paramount den Vorhang, zeigt erstmals öffentlich Top Gun Maverick". Und auf einmal spürte man den Wind der Veränderung. Zweieinhalb Stunden und siebenfachen Szenenapplaus später waren die Sorgen weggeblasen. Glückliche Gesichter allenthalten. Und die Überzeugung: Wir schaffen es. Das Sequel mit Tom Cruise erfüllte alle Erwartungen. Rockte Cannes. Rockte die Kinos. Bescherte den in großen Erfolgen nicht gerade unerfahrenen Tom Cruise und Produzent Jerry Bruckheimer die größten Erfolge ihrer mehr als 40 Jahre umfassenden Karrieren. Und war ein Film, auf den sich alle einigen konnten, die nicht gerade von "Militarismus" salbadern mussten. "Top Gun Maverick", inszeniert von Joseph Kasinski, gab die Losung für das Filmjahr aus: Wenn das Kino zurückkehren soll, dann muss jeder einzelne Film alles in die Waagschale werfen, dann muss man den Menschen echt etwas bieten: größere Bilder, größere Emotionen, größere Figuren.

DIE DRAUFGÄNGER

Alles auf eine Karte, alles oder nichts. Dieses Gefühl zog sich wie ein roter Faden durch die Werke der großen Filmemacher, die 2022 neue Werke losschickten, um ihre ganz persönliche Kathedrale, das Lichtspielhaus, mit Kunst und Produkt zu versorgen, das die Menschen zurück zum Gottesdienst lockte. Der andere Film, über den man auf der CinemaCon neben "Top Gun Maverick" sprach, war "Elvis". Dessen Schöpfer, Baz Luhrmann, hatte die Kinobetreiber eingeschworen, dass das Kino die richtige Mischung brauche: THE NEW, also den künstlerischen Anspruch, und THE SELL, also kommerzielle Zugkraft. Sein Film hatte das. Und mehr. Er ist ein umwerfendes Ereignis, ein Fest der starken Bilder und tollen Szenen, großartiger Musik und narrativen Drives. Das sah man danach 2022 immer wieder: Jordan Peele lieferte mit Nope" ein Spektakel ab, das eine recht geradlinige Erzählung mit Bildern auflud, wie man sie im Mainstreamkino (oder sonstwo) noch nicht gesehen hatte. Rian Johnson packte für "Glass Onion - A Knives Out Mystery" das Konstrukt von Knives Out" in den Teilchenbeschleuniger, dass einem beim Zusehen des lichtdurchfluteten Krimis Hören und Sehen verging. Zum Jahresausklang nahm Damien Chazelle den Faden auf für sein überbordendes Sittengemälde "Babylon": Mehr pralles Leben könnte man nicht packen in diese Liebeserklärung an das Hollywood der Zwanzigerjahre, das sich an der Schwelle zu einer neuen Ära befindet, in der die Karten neu gemischt werden. Und auch im Arthouse zeigte die Maximierungsstrategie Wirkung: Triangle of Sadness" konnte in Cannes und danach bei der kommerziellen Auswertung reüssieren, weil Regisseur Ruben Östlund buchstäblich auf die Kacke haute in dieser kompromisslosen Satire. Nach Alejandro González Iñárritus Attacke auf die Sinne, Bardo", fühlt man sich wie ausgewrungen. Und auch Tár" ist von einer allumfassenden Strenge und Konsequenz, die die Idee eines Total Cinema vollumfänglich feiert.

DIE IN-SICH-GÄNGER

Der andere große Trend der Meister: der Blick in die Vergangenheit, in sich hinein, in die eigene Kindheit und Jugend. Was einst Amarcord" und Fanny und Alexander" waren, hat sich seit Roma" zu einem regelrechten Subgenre verdichtet, intensiviert durch die Isolation während Corona, die zur Introspektion einlud. Im Jahr nach Belfast" machte Licorice Pizza" den Anfang, Paul Thomas Andersons lustvoller durch das San Fernando Valley des Jahres 1973. Der oben bereits erwähnte "Bardo" gab Alejandro González Iñárritu die Gelegenheit, sich im Schwebezustand zwischen Leben und Tod durch die Traumata seines Lebens zu arbeiten. Sam Mendes erinnert sich in Empire of Light" an die eigene Jugend im England der frühen Achtzigerjahre, in dem Erlebnisse mit psychischen Zusammenbrüchen und Zusammenstöße mit der National Front eine kleine Gruppe von Außenseitern im Kino zusammenschweißt. In ungefähr derselben Zeit, auf der anderen Seite des Atlantiks, spielt Zeiten des Aufruhrs" von James Gray, der seine Jugend in Brooklyn und schmerzhafte Episoden mit einem schwarzen Klassenkameraden Revue passieren lässt. Und schließlich ist da noch Steven Spielberg, der in "Die Fabelmans" seine Education sentimentale als aufstrebender Filmemacher mit dem Ehedrama seiner Eltern kollidieren lässt. Bezeichnend: In vielen dieser Filme spielt das Kino selbst eine Rolle, ist ein Hort der Erkenntnis und des Entdeckens, ein zweites Zuhause.

DER AUS-SICH-HERAUS-GÄNGER

Wird man sich dereinst an 2022 zurückerinnern, wird neben "Top Gun Maverick" wohl in erster Linie noch ein Film als charakterisierende Produktion des Jahres genannt werden, der sich kaum mehr von dem klassischen Erzählkino des Tom-Cruise-Hits unterscheiden konnte. Gleich bei der Weltpremiere auf dem SXSW Festival wurde Everything Everywhere All At Once" von den Daniels (Dan Kwan und Daniel Scheinert) als Ausnahmefilm gefeiert. Bei der Kinoauswertung wurde diese Wundertüte bei ihrer Reise durch ein Multiversum zunehmend absurder Ideen und Situationen zum erfolgreichsten Film der Geschichte von A24, in Deutschland erwies er sich als veritabler Achtungserfolg. Kultisch verehrt wird dieser Mix aus allen denkbaren Genres, der, wie wir schrieben, "seinem Titel alle Ehre macht, alles überall auf einmal ist, in alle Richtungen explodiert, dass einem Hören und vor allem Sehen vergeht, dann aber, und das ist die große Kunst, auf wundersame Weise die Kurve kriegt, die disparaten und unvereinbar scheinenden Einzelteile im Showdown zu etwas zusammenfügt, was einem nach mehr als zwei Stunden gequirltem Wahnsinn unheimlich nahegeht". Mehr noch: "Everything Everywhere All At Once" ist ein Versprechen, eine Investition in die Zukunft.

DIE DEUTSCHE GANG

Die Botschaft wurde auch im deutschen Kino vernommen. Wann hat es zuletzt aus heimischer Manufaktur eine so aufwändige und mächtige Produktion gegeben wie Im Westen nichts Neues"? Edward Bergers erste deutsche Adaption des Jahrhundertromans von Remarque, nach zwei amerikanischen Verfilmungen, erinnert an die Werke eines Bernd Eichinger oder Günter Rohrbach zu deren besten Zeiten, eine logistische und produzentische Großleistung, die bei allem Aufwand nie ihre Figuren aus den Augen verliert - Felix Kammerer ist die Entdeckung des Jahres - und einen verheerenden und leider höchst aktuellen Blick auf die Knochenmühle des Kriegs wirft. Ein Ritt, der vom Kinopublikum honoriert wurde, ist auch "Rheingold" von Fatih Akin, der noch nie so kommerziell und am Puls der Zeit war, aber bei seinem nahtlosen Gleiten durch die Genres nie das persönliche Anliegen aus den Augen verliert: Wie er aus der Lebensgeschichte eines Gangsters und Rap-Impresarios auch einen Film über mehrere Jahrzehnte Deutschland macht, ist zutiefst bewegend. Immer Kino, das sind auch, ungeachtet der nicht zufriedenstellenden Besucherzahlen, "Tausend Zeilen" von Michael Bully Herbig oder Die Känguru-Verschwörung" von Marc-Uwe Kling, während die Filmkunst aufs Aufregendste bedient wurde von Filmen wie "Schweigend steht der Wald" von Saralisa Volm, "Wann kommst du meine Wunden küssen?" von Hanna Doose, der umwerfenden Entdeckung The Ordinaries" von Sophie Linnenbaum und nicht zuletzt von Marie Kreutzers Großwerk Corsage", eine minoritäre deutsche Koproduktion. Allesamt Werke von Frauen, wohlgemerkt. Und allesamt Werke, die Lust auf mehr machen in einem Kinoland, das sich nicht verstecken muss, schon gar nicht im Bereich des Familienfilms, siehe Die Schule der magischen Tiere 2", "Der Räuber Hotzenplotz", Hui Buh und das Hexenschloss", Träume sind wie wilde Tiger" oder Der Pfad". Und dass der Eberhofer zuverlässig eine Bank ist, wissen wir ab 2023 bereits seit zehn Jahren. Weitermachen.

THOMAS SCHULTZE