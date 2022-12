Solider Haushalt: ZDF plant für 2023 mit zehn Millionen Euro Überschuss

Der Haushaltsplan des ZDF für 2023 liest sich mit einem kalkulierten Plus von rund zehn Millionen Euro wie eine einzige Spitze gegenüber den Fehlbeträgen diverser ARD-Anstalten. Intendant Norbert Himmler sprach in seiner Rede über die ARD/ZDF-Debatte und den neuen Medienstaatsvertrag.

Im Gegensatz zu diversen ARD-Anstalten, bei denen in der Jahresbilanz nicht selten ein Minus steht, zeigt sich das ZDF in seinem Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 aufgeräumt und gut kalkulierend. Der am heutigen Freitag von ZDF-Fernsehrat genehmigte Haushaltsplan für das kommende Jahr sieht bei Einnahmen von 184 Millionen Euro gegenüber Ausgaben von 174 Millionen Euro ein Plus von rund zehn Millionen Euro vor. Das Geld soll in Rücklagen fließen und nur nach Absprache mit den zuständigen Gremien und der KEF verwendet werden.

In seiner Rede zur Haushaltsberatung erklärte Intendant Norbert Himmler, das ZDF stehe am Ende eines schwierigen Jahres finanziell und programmlich sehr solide da. "Wir haben sparsam und vorausschauend gewirtschaftet und etwa die 50 Millionen Euro Mehrkosten durch die Covid-Pandemie aus eigener Kraft gestemmt. Auch im kommenden Jahr werden wir den Rahmen, den uns der Haushalt setzt, weiter einhalten."

Zu der vom aktuellen ARD-Vorsitzenden Tom Buhrow angefachten Debatte über eine eventuelle Zusammenführung von ARD und ZDF sagte Himmler: "Es sind aber auch gerade diese Zeiten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk besonders in der Kritik steht. Die ARD-Vorsitzende und rbb-Intendantin musste zurücktreten, und mit ihr der Vorsitzende des Verwaltungsrates des Senders. Der nachfolgende ARD-Vorsitzende hält eine Grundsatzrede, in dem er zum ersten Mal die Koexistenz von ARD und ZDF in Frage stellt. Die Debatte kommt also zu Unzeiten, könnte man meinen. Ich sehe darin die Chance, gerade jetzt unter Beweis zu stellen, warum es das ZDF braucht."

Der Sender habe eine klar definierte Aufgabe als der zentrale, bundesweite Anbieter. Gerade in der Krise suchten die Menschen nach verlässlichen Informationen als Orientierung für ihren Alltag und als Grundlage für ihre politische Willensbildung. Das ZDF werde, so Himmler, sein Nachrichtenangebot im Netz weiter ausbauen. Das Auslandskorrespondentennetz werde verstärkt und der investigative Journalismus ausgebaut und für junge Zielgruppen attraktiver gemacht. Einen wichtigen Beitrag dafür leiste auch die ZDF-Mediathek, mit der das ZDF weiterhin Standards im Markt setze.

Himmler betonte, dass das ZDF mit seinem Programmen und Marken den Gebührenzahler "nur" 4 Euro 69 im Monat koste. Das seien 15 Cent pro Tag, rechnete er vor und bezeichnete das ZDF als "schlanke, leistungsfähige und effiziente Organisation". Bei der Akzeptanz bei den Jüngeren, die vornehmlich im Internet unterwegs sind, setzt Himmler unter anderem auch auf moderne und junge Fiktion. Als explizites Beispiel nannte er gute Comedy, bei der der ZDF-Comedy-Sommer eine größere Rolle spielen werde. Darunter befindet sich dann auch das neue Format "Wir sind die Meiers", eine neue Mehrgenerationen-Sketch-Comedy mit Mathias Matschke.

Himmler äußerte sich auch zum Auftrag des neuen Medienstaatsvertrags, der es dem ZDF möglich macht, lineare Sender vom TV-Programm loszulösen und komplett ins Internet zu überführen. "Sie bietet uns Instrumente und Möglichkeiten für Reformen und Veränderungen, mit denen wir unseren Auftrag auch in Zukunft erfüllen können. Das gilt etwa für die Flexibilisierung bei der Beauftragung der linearen Angebote. Auch wenn für das ZDF noch nicht der Zeitpunkt gekommen ist, davon Gebrauch zu machen. Mit drei eigenen linearen Sendern, einer Mediathek und zwei Apps ist das Angebotsportfolio im Vergleich mit den drei großen anderen Senderfamilien sehr überschaubar. Eine Reduktion macht derzeit keinen Sinn. Gerade mit ZDFneo und ZDFinfo erreichen wir überproportional viele jüngere Menschen."