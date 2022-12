Disney+ mit Werbe-Abo gestartet

Etwa vier Wochen, nachdem Netflix Anfang November in ein Dutzend Märkten ein Basisabo mit Werbung eingeführt hat, zog Disney am 8. Dezember nach. "Der heutige Start ist ein Meilenstein für Disney+ und stellt die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher in den Vordergrund", so Michael Paull, President Direct to Consumer. Das Werbeabo kostet 7,99 Dollatr und ist erst einmal nur in den USA verfügbar. Mehr als 100 Werbekunden aus unterschiedlichen Branchen sollen am Anfang mit von der Partie sein.

Zum Start werden die Abonnenten von Disney+ Basic nach Unternehmensangaben in den Genuss des gesamten Inhaltekatalogs und der wichtigsten Produktfunktionen kommen, die auch im Disney+ Premium-Tarif enthalten sind.

Bestandskunden, die nicht zum Sparabo wechseln, zahlen in den USA für den Premium-Tarif 10,99 Dollar monatlich. Dazu kommen mehrere Paket-Tarife; unter anderem für ein Bundle-Trio, bestehend aus Disney+, Hulu und ESPN+ (12,99 Dollar).

Wann Disney Werbe-Abos auch in anderen Märkten einführen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.