Constantin produziert für ARD den "Winterwalzer"

Constantin Television produziert im Auftrag der Degeto für die ARD den Film "Winterwalzer" (AT) mit Ulrich Matthes und Nina Kunzendorf in den Hauptrollen. Für die von Ingo Rasper weihnachtlich inszenierte Tragik-Komödie um den lebensmüden Witwer Albert und die Psychiaterin Hanne, die von Alberts besorgter Tochter (Antonia Bill) in einer Undercover-Aktion auf ihn angesetzt wird, ist in dieser Woche die letzte Klappe gefallen.

Edda Leesch verfasste das Drehbuch nach ihrem eigenen Roman "Der Donnerstagsmann". Der Film läuft in der "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe. In weiteren Rollen sind Virginia Leithäuser, Pit Bukowski, Petra Kleinert, Christine Schorn und viele weitere zu sehen. Drehstarts war am 8. November in Berlin und Umgebung.

"Winterwalzer" (AT) ist eine Produktion der Constantin Television GmbH (Produzenten: Friedrich Wildfeuer, Karsten Rühle) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Regie führt Ingo Rasper, hinter der Kamera stand Ralf M Mendle. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto).