Einschaltquoten: Topwerte für ARD-Steirerkrimi

Mit 6,4 Mio. Zuschauern (MA: 24,1 Prozent) war der von Allegro Film produzierte ARD-Donnerstagskrimi "Steirergeld" gestern Abend klar die Nummer eins in der Publikumsgunst. Die ZDF-Spendengala "Die schönsten Weihnachts-Hits" kam zur gleichen Zeit auf 3,85 Mio. Zuschauer (MA: 14,7 Prozent); im vergangenen Jahr waren es noch mehr als vier Mio. Zuschauer gewesen.

Den höchsten 14/49-Marktanteil in der gestrigen Primetime holte sich Vox mit der Stephen-King-Adaption The Green Mile" (10,1 Prozent), deren Reichweite in dieser Zielgruppe mit 470.000 Zuschauern allerdings hinter "Lego Masters - Winterchampion" (560.000 Zuschauer; MA: zehn Prozent) bei RTL zurückblieb. Die Kölner konnten gestern Abend den Show-Dreikampf gegen ProSieben ("Schlag den Besten"; 9,7 Prozent) und Sat1 ("Geh aufs Ganze!"; acht Prozent) für sich entscheiden. Bei ihrem Comeback Ende November 2021 war die 80er-Jahre-Gameshow bei Sat.1 noch auf einen 14/49-Marktanteil von 17 Prozent gekommen - allerdings an einem Freitagabend.

"Steirergeld" brachte dem Ersten gestern Abend einen 14/49-Marktanteil von 9,7 Prozent ein, für die ZDF-Spendengala "Die schönsten Weihnachts-Hits" hatten sich 5,4 Prozent aus dieser Zielgruppe entschieden gehabt. 5,5 Prozent standen für das Kabel-eins-Coachingformat "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf" zu Buche, vier Prozent für die RTLZWEI-Sozialreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt".