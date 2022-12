US-Produzenten ehren Tom Cruise

Bei der Verleihung der PGA Awards am 25. Februar wird Tom Cruise mit dem David O. Selznick Achievement Award für seine Produzententätigkeit geehrt.

Tom Cruise wird bei der Verleihung der PGA Awards am 25. Februar mit dem David O. Selznick Achievement Award ausgezeichnet. Das hat die Producers Guild of America, die mit dieser Ehrung einen Produzenten oder ein Team von Produzenten für seine außergewöhnlichen Arbeiten im Bereich Kinofilm würdigt.

Über Tom Cruise sagen die PGA-Präsidenten Donald De Line und Stephanie Allain: "Mit 'Mission: Impossible' hat Tom Cruise ein Talent fürs Produzieren entwickelt, das perfekt zu seinem außergewöhnlichen Talent als Schauspieler passt. Tom geht an das Produzieren mit dem gleichen akribischen Blick fürs Detail heran wie bei all seinen beruflichen Unternehmungen. Seine Verpflichtung, mutige, filmisch wertvolle und unterhaltsame Geschichten zu erzählen, hat das Kinoerlebnis weltweit auf neue Höhen gehoben und zu einigen der populärsten Kinofilme in der Geschichte geführt."

Zu bisherigen Empfängern des David O. Selznick Achievement Awards gehören u.a. Steven Spielberg, Barbara Broccoli, Mary Parent, Brian Grazer, David Heyman und Kevin Feige.