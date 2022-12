KINOCHARTS DEUTSCHLAND TREND: Schockierend

Stunde der Kino-Events: Die ungeschnittene Fortsetzung eines kultisch verehrten Splatterfilms und eine Aufführung des Royal Opera House sorgten gestern für Geschäft in den deutschen Kinos. Terrifier 2", Fortsetzung von, naja, Terrifier", lockte bei seinem weitgehend exklusiven Start in 274 Kinos (einzelne Häuser spielen den Film öfters) 11.300 Besucher an und spielte dabei 120.000 Euro ein. Dahinter setzte eine Aufführung von "The Nutcracker" in 99 Kinos bei 4700 verkauften Tickets 110.000 Euro um.

Auf Platz drei findet sich nun Black Panther: Wakanda Forever", der sein fünftes Wochenende mit 7300 Besuchern und knapp 80.000 Euro Boxoffice beginnt und am gesamten Wochenende wohl auf 65.000 Zuschauer zusteuert. Einfach mal was Schönes" startet bei 8000 Ticketverkäufen mit 72.000 Euro in Wochenende vier. Die Komödie von Karoline Herfurth hält Kurs auf etwa ebenfalls 65.000 Zuschauer bis Sonntag. Einen guten regulären Start hat direkt dahinter "Der Räuber Hotzenplotz". Die Otfried-Preußler-Verfilmung von Michael Krummenacher kam am ersten Tag auf 7500 kleine Filmfans und 50.000 Euro Umsatz in 625 Kinos - eine nicht so aussagekräftige Zahl bei einem Kinderfilm. Der abenteuerliche Spaß mit Nicholas Ofczarek in der Paraderolle, die in vormaligen Verfilmungen von Gert Fröbe und Armin Rohde gespielt worden war, wird im Verlauf des Wochenendes deutlich zulegen und sollte sich bei einem Ergebnis rund um 120.000 Besuchen einpendeln, was die Nummer eins am Wochenende bedeuten würde.

Direkt dahinter startet die erste Hollywoodarbeit von Maria Schrader: She Said" lief in 280 Kinos mit 4500 Ticketverkäufen und 40.000 Euro Kasse an, steuert also auf ein erstes Wochenende mit etwa 40.000 Besuchern zu - im Vergleich ein deutlich besseres Ergebnis als der US-Start des Films. Auf Platz 18 findet sich mit Elif Ana" noch ein weiterer Neustart, dem in 19 Kinos beachtliche 760 Ticketverkäufe und 7000 Euro Umsatz beschert waren.