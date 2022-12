National Board of Review: Drehbuchpreis für "Im Westen nichts Neues"

Der deutsche Netflix-Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" von Amusement Park hat einen wichtigen Preis beim prestigeträchtigen National Board of Review gewonnen, das als Oscar-Gradmesser gilt. Edward Berger, Lesley Paterson und Ian Stokell wurden für die Adaption von Erich Maria Remarques Buchklassiker ausgezeichnet. Zum anderen gehört das Werk zu den fünf besten internationalen Filmen 2022.

Als Besten Film zeichnete das National Board of Review den Blockbuster "Top Gun: Maverick" aus, der auch Beste Kamera gewann. Die meisten Preise vereinte aber "The Banshees of Inisherin" auf sich, mit den Auszeichnungen für Bester Schauspieler (Colin Farrell), Bester Nebendarsteller (Brendan Gleeson) und das Beste Original-Drebhuch für Martin McDonagh. Steven Spielberg gewann für "The Fabelmans" als Bester Regisseur.

Hier alle Preise in der Übersicht:

- Best Film: Top Gun: Maverick

- Best Director: Steven Spielberg, The Fabelmans

- Best Actor: Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

- Best Actress: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

- Best Supporting Actor: Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

- Best Supporting Actress: Janelle Monáe, Glass Onion: A Knives Out Mystery

- Best Original Screenplay: Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

- Best Adapted Screenplay: Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell, All Quiet on the Western Front

- Breakthrough Performance: Danielle Deadwyler, Till

- Breakthrough Performance: Gabriel LaBelle, The Fabelmans

- Best Directorial Debut: Charlotte Wells, Aftersun

- Best Animated Feature: Marcel the Shell with Shoes On

- Best International Film: Close

- Best Documentary: Sr.

- Best Ensemble: Women Talking

- Outstanding Achievement in Cinematography: Claudio Miranda, Top Gun: Maverick

- NBR Freedom of Expression Awards:

All the Beauty and the Bloodshed

Argentina, 1985

- Top Films (in alphabetical order):

Aftersun

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

RRR

Till

The Woman King

Women Talking

- Top 5 International Films (in alphabetical order):

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Decision to Leave

EO

Saint Omer

- Top 5 Documentaries (in alphabetical order):

All the Beauty and the Bloodshed

All That Breathes

Descendant

Turn Every Page - The Adventures of Robert Caro and Robert Gottlieb

Wildcat

- Top 10 Independent Films (in alphabetical order):

Armageddon Time

Emily the Criminal

The Eternal Daughter

Funny Pages

The Inspection

Living

A Love Song

Nanny

The Wonder

To Leslie