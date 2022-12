7 Fragen ... an Michael Loeb, Geschäftsführer WDR mediagroup

Michael Loeb, Geschäftsführer WDR mediagroup und ARD plus, erinnert sich aus einem guten Grund an Sönke Wortmanns Fußball-Doku "Deutschland - Ein Sommermärchen".

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

In der Zeit bei der Bundeswehr habe ich meine Leidenschaft für die Medien eigentlich zufällig entdeckt, weil das Kreiswehrersatzamt mich zum Truppenbetreuungssender "Radio Andernach" geschickt hat. Auch als ich 1994 als Volljurist in der Rechtsabteilung des WDR anfing, bin ich der Radiomoderation treu geblieben. Von dort ging es dann über die WDR mediagroup zu TV und Film.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Unsere Koproduktion "Deutschland - Ein Sommermärchen" mit Little Shark Entertainment war ein besonderes Erlebnis und ein Novum in der Branche. Sönke Wortmann und sein Team hatten die tolle Chance, die Nationalelf 2006 im Zuge der WM aus nächster Nähe zu begleiten und einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Das hatte es in der Form noch nicht gegeben. An die Premiere in Berlin erinnere ich mich noch heute gern zurück, weil das erste und bislang letzte Mal mein Name im Abspann eines Films gezeigt wurde.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Die vergangenen zwei Jahre Pandemie waren für uns alle herausfordernd - viele Branchen haben unter den Lockdown-Bestimmungen und Restriktionen gelitten. Insbesondere die Kultur- und Kinobranche musste stark zurückstecken. Als absoluter Kinoliebhaber fand ich sehr schade, in dieser Zeit nicht ins Kino gehen zu können. Umso mehr freue ich mich jetzt, da die kalte Jahreszeit wieder beginnt, wieder auf gute Filme und leckeres Popcorn.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

"Harold und Maude" von Hal Ashby.

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Ganz klar: "Bonanza"! Die erste Serie, die ich in einem durchgeschaut habe, bevor es Streaming-Plattformen oder den Begriff "Binge Watching" überhaupt gab. In der Westernserie geht es um Ben Cartwright und seine drei Söhne, die auf einer Ranch in Nevada leben. Im Gegensatz zu den meisten Filmen des Genres standen kindgerecht keine wilden Schießereien im Vordergrund, sondern normale Alltagsprobleme. Das hat mir irgendwie gefallen, weil der Alltag genug Stoff für viele gute Storys bietet. Deshalb habe ich auch später mit Begeisterung "Die Waltons" oder "Das Haus am Eaton Place" gesehen

Ihre momentane Filmempfehlung?

"Top Gun: Maverick". Ich habe mich sehr gefreut, als der Film nach mehreren Verschiebungen endlich ins Kino kam. Den ersten Teil habe ich vor 30 Jahren so oft gesehen, dass ich bis heute viele der Dialoge bei Bedarf abrufen kann. Der zweite Teil ist jetzt fast noch größeres Kino. Zum einen merkt man, dass ein Großteil der Flugszenen im Cockpit und nicht etwa am Bildschirm realisiert wurden und sehr viel Herzblut in die Kameraführung und den Soundtrack geflossen sind. Und zum anderen gibt es jetzt im Kino die Möglichkeit den Film in D-Box Motion Seats zu schauen. Ein Muss!

Was würden Sie im Kino-/TV/-Streaming-Markt gern ändern?

Ich würde gerne die rechtlichen Hürden beseitigen, die 2014 dazu führten, dass wir unser Video-On-Demand-Projekt "Germanys Gold" ebenso nicht umsetzen konnten, wie die privaten Kollegen:innen Ihr gleichgelagertes Projekt "Amazonas".