Unabhängige Filmverleiher im Zentrum des Europäischen Filmpreises

Im Vorfeld der Vergabe des Europäischen Filmpreises hat die AG Verleih die wichtige Rolle ihrer Mitgliedsunternehmen hervorgehoben - die sich nicht zuletzt darin ausdrückt, dass sämtliche nominierten Werke unter anderem in den Kategorie "Bester Film" und "Beste Regie" von diesen in die deutschen Kinos gebracht wurden bzw. werden.

Die Verleihung des Europäische Filmpreises in Reykjavík am kommenden Samstag ist aus Sicht der unabhängigen deutschen Verleiher geradezu ein Schaulaufen. Denn wie die AG Verleih im Vorfeld der Gala betonte, wurden bzw. werden alle fünf der in der Kategorie "Bester Film" nominierten Werke - konkret Alcarras - Die letzte Ernte", "Close", Corsage", Holy Spider" und Triangle of Sadness" - von einem der 39 Mitgliedsunternehmen in die deutschen Kinos gebracht. Damit nicht genug: Auch in den Kategorien "Beste europäische Komödie" und "Beste Regie" kommen demnach sämtliche nominierten Titel Über AG-Verleih-Mitglieder auf die Leinwand, in den Kategorien "Beste Darstellerin" und "Bestes Drehbuch" sind es jeweils vier von fünf Nominierten.

Für die AG Verleih nicht zuletzt Anlass, die Bedeutung der Arbeit unabhängiger Filmverleiher zu betonen, die immer schwieriger und risikoreicher werde. Dazu erklären deren Geschäftsführerinnen Saskia Vömel und Gesine Mannheimer:

"Wir brauchen für eine lebendige Filmlandschaft in Deutschland außergewöhnliches Kino, das Neues wagt, begeistert, auch einmal verstört und zum Nachdenken anregt. Diese Filme sichtbar zu machen und an ein möglichst breites Publikum zu tragen sowie Dialoge anzustoßen ist der Kern der wertvollen Arbeit unserer Mitgliedsunternehmen. Ohne die unabhängigen Filmverleihe in Deutschland würde dem prämierten und außergewöhnlichem Arthousekino seine entsprechende Bühne fehlen. Denn was nützt der beste Film ohne ein Publikum? Das zu betonen, ist momentan absolut notwendig, weil es immer schwieriger und risikoreicher wird, diese Filme zu unterstützen. Unsere Mitgliedsfirmen stehen für Filmkunst, gesellschaftsrelevantes Kino und vor allem die Vielfalt im Kino."

Man gratuliere den Mitgliedern Alamode Film mit gleich vier Titeln, Grandfilm und MFA+ mit zwei Titeln sowie Pandora Film Medien, Piffl Medien und Rapid Eye Movies und drücke die Daumen für die Preisverleihung.