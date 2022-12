Heutiger deutscher Paramount+-Launch: "Das Jahr der globalen Expansion"

Zum heutigen Start von Paramount+ in Deutschland gab es in Berlin eine große Launch-Party mit nationalen wie internationalen Stars. Der International General Manager von Paramount+, Marco Nobili, zeigt sich begeistert.

In Berlin hat der neue Streamingdienst Paramount+ den heutigen Launch in der DACH-Region gebührend gefeiert. Zur Feier auf den blauen Teppich kamen am Mittwoch nationale wie internationale Stars wie Anson Mount ("Star Trek: Strange New Worlds"), Dani Levy ("Der Scheich"), Jeanne Goursaud ("Chemie des Todes"), der Cast der deutschen Serie "Spotlight" und Persönlichkeiten wie Enissa Amani und Rick Kavanian.

Der EVP und International General Manager von Paramount+, Marco Nobili, zeigte sich vort Ort begeistert: "2022 ist zweifellos das Jahr der globalen Expansion für Paramount+. Mit dem jüngsten Start in Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie in Frankreich vergangene Woche, streamen wir nun in den wichtigsten Märkten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien, Australien und bald auch in Indien. Mit unserem unschlagbaren Angebot an Inhalten für die ganze Familie sind wir gut positioniert, um diese Entwicklung auch im Jahr 2023 fortzusetzen."

Über 700 Gäste ließen sich beim Launch-Event von der Content-Vielfalt auf Paramount+ überzeugen. Im Berliner UCI Luxe konnten VIPs, Influencer, Medien und andere Gäste über mehrere Ebenen in das Paramount+-Angebot eintauchen. Neben exklusiven Sneak-Previews von sechs der kommenden Paramount+-Serien - "Star Trek: Strange New Worlds", "Der Scheich", "Yellowjackets", "Spotlight", "Tulsa King" und "1883" - wurden für die Gäste auch immersive Erlebniswelten aufgebaut, um "Spongebob Schwammkopf" oder dem Mega-Blockbuster "Top Gun: Maverick" nah zu sein.

Von Paramount+-Originals über internationale und lokale Reality-Shows bis hin zu Filmklassikern: Der Streamingdienst bietet Serien wie "Star Trek: Strange New Worlds", "Halo", "From", "PAW Patrol" und "Simon Becketts Die Chemie des Todes" (ab 12. Januar). Außerdem wird Paramount+ zur neuen Heimat von Hollywood-Blockbuster wie "Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise (ab dem 22. Dezember), "Der Pate", "Mission: Impossible" oder "Transformers". Und mit "Germany Shore" startet am 15. Dezember die erste lokale Reality-Show.Paramount+ ist auf mobilen Geräten und einer Vielzahl von vernetzten TV-Geräten verfügbar.

Die Nutzer*innen können sich nach einer siebentägigen Testphase für ein monatliches Abonnement zum Preis von 7,99 Euro entscheiden. Bis zum 8. Januar ist außerdem ein vergünstigtes Jahresabonnement exklusiv für 59,90 Euro erhältlich. Zusätzlich startet Paramount+ ab sofort auch auf den Sky-Plattformen in Deutschland und Österreich. Sky-Kund*innen mit Sky Cinema Paket erhalten Zugriff auf die gesamten Inhalte von Paramount+ ohne Zusatzkosten. In der französischsprachigen Schweiz wird Paramount+ exklusiv über Canal+ distribuiert und ist Teil der Angebote Canal+ Famille, Canal+ Ciné Séries und Canal+ La Totale.