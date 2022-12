Mediavision-Analyse für Nachfrage nach Werbetarifen in den Nordics

Laut Mediavision zahlen Konsumenten in den Nordics (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden) derzeit für 17 Mio. für SVoD-Abonnements, die sich auf mehr als sieben Mio. Haushalte verteilen. Würden diese Nutzer heute eine Entscheiodung treffen, würden mehr als vier Mio. von ihnen dieses Abo in ein kostgünstigeres mit Werbung umwandeln, so Mediavison. Darüber hinaus zeige die Analyse des nordischen TV- und Streaming-Marktes, dass niedrigere Preise zusätzliche Abonnements generieren können; sowohl in bestehenden SVoD-Haushalten als auch bei denjenigen, die noch keinen SVoD-Zugang haben. Insgesamt käme es zu einer Markterweiterung.

Dies könnte in Zukunft mehr Streaming-Akteure dazu veranlassen, billigere Abonnements mit Werbung anzubieten, Bislang würde Mediavision zufolge in den nordischen Ländern nur eine relativ geringe Zahl von Haushalten für werbefinanzierte Tarife bezahlen. Das Interesse an teilweise werbefinanzierten Abonnements sei besonders groß in Haushalten, die für mehrere Abonnements zahlen. Erwartungsgemäß zeige die Analyse, dass der Preis eine wichtige Rolle bei der Bereitschaft der Verbraucher spielt, ein Abonnement abzuschließen, so Marie Nilsson, CEO von Mediavision.

Interessant: Für preisgünstigere Abotarife mit Werbung nutzen die Marktforscher das Kürzel HVoD ein, das für Hybrid Video on Demand steht. Mal sehen, ob sich dies international durchsetzt.