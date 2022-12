Prime Video unterstützt Masterclass Entertainment der ifs

Prime Video ist neuer Kooperationspartner der ifs köln bei der Masterclass Entertainment, die von März bis September 2023 stattfindet. Wie die ifs mitteilt, wird Prime Video das Weiterbildungsprogramm mit Fokus auf non-fiktionalem Entertainment, das sich an den Kreativnachwuchs der Entertainmentbranche wie Redakteure, Producer und Autoren richtet, finanziell sowie inhaltlich mit Experten wie dem Leiter Deutsche Originals - Unterhaltung bei Amazon Studios, Volker Neuenhoff, unterstützen.

Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, erklärt: "Prime Video, Amazon Studios und die ins teilen das Ziel, die Ausbildung kreativer Persönlichkeiten in Film und Fernsehen zu stärken. Die Masterclass Entertainment ist eine großartige Initiative, um Kreativnachwuchs mit den theoretischen Grundlagen und den praktischen Anwendungsbeispielen zu unterstützen, die ihm eine erfolgreiche Karriere im non-fiktionalen Entertainment ermöglicht. Wir freuen uns außerordentlich, zur Ausbildung der kommenden Generation von innovativen Unterhaltungsformaten im Stile von 'LOL: Last One Laughing' und 'Apache' bleibt gleich beitragen zu können."

ifs-Geschäftsführerin Nadja Radojevic sagt über das Angebot: "Mit der Masterclass Entertainment schärfen wir noch einmal das Profil unserer Entertainment-Qualifizierung - für die Bedürfnisse eines sich stark wandelnden Marktes und seines Nachwuchses. Ich freue mich sehr, dass wir die Verankerung in der Branche mit unserem neuen Kooperationspartner Prime Video weiter stärken können. Mein Dank gilt auch der nachhaltigen Unterstützung unserer Gesellschafterin."

Gefördert wird die Masterclass Entertainment durch die Film- und Medienstiftung NRW, deren Geschäftsführerin Petra Müller zu der jetzt geschlossenen Partnerschaft zwischen der ifs und Prime Video sagt: "Die Partnerschaft mit Prime Video ist eine weitere Verstärkung für die ifs und den Produktionsstandort Nordrhein-Westfalen. Sie bestätigt uns, dass wir mit unserem branchennahen Weiterbildungsangebot auf dem richtigen Weg sind!"

Die Masterclass Entertainment der ifs, die zum zweiten Mal angeboten wird, bietet ein berufsbegleitendes Intensivtraining für kreative Führungskräfte im non-fiktionalen Bereich, das sich auf die Themengebiete Storytelling, Formatentwicklung und Creative Leadership fokussiert.

Bewerbungsschluss ist der 30. Januar 2023.

Weitere Informationen unter www.filmschule.de.