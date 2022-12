"Wonder Woman 3" ausgebremst

Im Vorfeld eines Meetings mit David Zaslav zur künftigen DC-Strategie bei Warner wurde bekannt, dass die neuen Verantwortlichen James Gunn und Peter Safran das Projekt "Wonder Woman 3" in seiner jetzigen Form nicht weiterverfolgen wollen.

Als Wonder Woman 1984" im Dezember 2020 in die US-Kinos kam, war eine Boxoffice-Enttäuschung vorprogrammiert. An ein reguläres Kinogeschehen war auf der Höhe der damaligen Corona-Welle nicht zu denken, dass der Film zeitgleich zum US-Leinwandstart auf HBO Max landete, half den Kinoeinnahmen auch nicht sonderlich auf die Sprünge. In anderen Ländern wurde mit einem sehr kurzen Fenster gearbeitet, zahlreiche Kinos entschieden sich rundheraus gegen einen Einsatz. Am Ende spielte der Film weltweit knapp 170 Mio. Dollar ein, davon knapp 47 in den USA (wo das Publikum auch schwache Noten vergab); der Vorgänger hatte es 2017 auf sensationelle 823 Mio. Dollar globales Boxoffice gebracht.

Was die Auswertung von "Wonder Woman 1984" aber auszeichnete: Sie geschah ohne größere Friktion zwischen dem Studio und den Kreativen. Nicht, dass diese sich begeistert gezeigt hätten - Regisseurin und Autorin Patty Jenkins zerriss es nach eigenen Angaben das Herz. Aber sie würdigte die Entscheidung als die beste zu einer Zeit, zu der nur schlechte Optionen zur Verfügung gestanden hätten. Ein dritter "Wonder Woman" mit Hauptdarstellerin Gal Gadot erhielt in der Folge schon unmittelbar nach dem Kinostart von "Wonder Woman 1984" grünes Licht

Reibungslos verläuft die Entwicklung von "Wonder Woman 3" aber nicht - was angesichts aktueller Umwälzungen bei DC womöglich keine komplette Überraschung ist. Wie zuerst der Hollywood Reporter berichtete, sollen die neuen DC-Verantwortlichen James Gunn und Peter Safran ein von Patty Jenkins vorgelegtes Treatment abgelehnt haben.

Was das konkret bedeutet, ob Patty Jenkins die Chance erhält, einen anderen Ansatz zu verfolgen oder ob "Wonder Woman" in der von ihr und Gal Gadot etablierten Form grundsätzlich nicht in deren Pläne für eine Neuaufstellung des DC-Universums - die sich an der Marvel-Strategie aufeinander abgestimmter Produktionen in einem einheitlichen Universum orientieren soll - ist allerdings noch völlig offen. Kurios ist allerdings das Timing eines Tweets von Gal Gadot, die just am Tag vor Bekanntwerden der Nachricht ihre Freude darüber zum Ausdruck gebracht hatte, das nächste Kapitel der Figur mit den Fans zu teilen.

Dem Bericht des Hollywood Reporter zufolge wird erwartet, dass Gunn und Safran sich in der kommenden Woche mit David Zaslav, dem CEO von Warner Bros Discovery, treffen, um ihm die Grundzüge ihrer Strategie vorzustellen.