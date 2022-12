Paramount+: Starttermin für zweite "Yellowjackets"-Staffel steht

Der heute offiziell in Deutschland startende neue Streamingdienst Paramount+, bei dem mutige Nutzer auch am Mittwoch bereits einen ersten Blick riskieren konnten, hat den Start für die mit Spannung erwartete zweite Staffel der Top-Serie "Yellowjackets" bekannt gegeben. Ab 24. März können Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit den neuen Episoden des in der Wildnis abgestürzten Frauenfußballteams rechnen.

Die siebenfach für die Emmys nominierte US-Serie von Studio Entertainment One für Showtime wird dann vermutlich, ähnlich wie es jetzt mit ganz neuen Formaten passiert, im Wochenrhythmus veröffentlicht werden. Die so beliebten Hauptdarstellerinnen der ersten Staffel, Melanie Lynskey, Juliette Lewis und Christina Ricci, sind auch in der zweiten Staffel wieder dabei. Elijah Wood ist einer der hinzukommenden Gaststars.

In Deutschland hatte die erste Staffel noch in Ermangelung von Paramount+ seine Premiere bei Sky gefeiert.