BBC bereitet sich auf Abschaltung der linearen TV-Sender vor

Der BBC-Chef Tim Davie hat eine bemerkenswerte Rede gehalten, in der er bei gleichbleibender politischer Führung eine Welt ohne lineare BBC-Sender zeichnet. Gleichzeitig sieht er in einem Online-Only-Dienst aber auch die Gefahr, ältere und ärmere Menschen zurückzulassen.

Dem politischen Willen der konservativen Regierungspartei folgend hatte BBC-Chef Tim Davie im Mai bereits die Streichung diverser TV-Sender in Aussicht gestellt. Jetzt steht sogar die Abschaltung aller linearer TV-Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Raum, denn Davie spricht inzwischen von einem Online-Only-Dienst, der in den kommenden zehn Jahren umzusetzen sei.

"Stellen Sie sich eine allein auf das Internet ausgerichtete Welt vor, in der das TV- und Radio-Programm der Öffentlich-Rechtlichen abgeschaltet wird und zu einem Online-Only-Dienst in der kommenden Dekade wird", zitiert der Guardian Davie aus seiner Rede bei der Royal Television Society. Das werde über die Zeit passieren. Und die BBC tue besser daran, das Ganze aktiv zu planen.

Davie spricht in der nahen Zukunft bereits von weniger linearen TV-Sendern und mehr genauer auf die Bedürfnisse der Bürger angepasste Online-Angebote. Der BBC-Chef erörterte die Idee, das Programm in einem einzigen Angebot in Form einer App zusammenzubringen, was dann auch das Ende von Sendermarken wie BBC One wäre.

Gleichzeitig sieht Davie durch das von der Politik gewünschte Schrumpfen aber auch die Gefahr, dass die BBC zu einem einfachen Streamingdienst unter vielen verkommt. "Sich ins Digitale zu bewegen und nicht sein Publikum zu verlieren und Millionen von Pfund zu verbrennen, ist die Herausforderung." Ebenso herausfordernd würde das Erreichen der älteren, ärmeren und eher ländlich lebenden Bevölkerungsschichten, die nicht so Internet-affin seien.