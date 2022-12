KOMMENTAR: Jeder hat seine Gründe

"Jeder hat seine Gründe". Der Kernsatz aus Jean Renoirs "Die Spielregel" aus dem Jahr 1939, von 1962 bis 2002 verlässlich gelistet als einer der drei besten Filme aller Zeiten in der einmal pro Jahrzehnt in der britischen Sight & Sound erscheinenden Umfrage bei Filmkritikern, wer sie denn sind, die größten aller Zeiten.

"Jeder hat seine Gründe". Der Kernsatz aus Jean Renoirs Die Spielregel" aus dem Jahr 1939, von 1962 bis 2002 verlässlich gelistet als einer der drei besten Filme aller Zeiten in der einmal pro Jahrzehnt in der britischen Sight & Sound erscheinenden Umfrage bei Filmkritikern, wer sie denn sind, die größten aller Zeiten. Es ist ein Satz, den man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen sollte beim Studium der in der vergangenen Woche veröffentlichten Top 100, die ordentlich durchrüttelt, was man bislang immer als gegeben hingenommen hatte als Kanon. Citizen Kane" hatte ja schon 2012 nach sechs Jahrzehnten die Spitzenposition räumen müssen, als der erstmals 1982 gelistete Vertigo" als Nummer eins gelistet wurde. Aber dass nun "Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles" von Chantal Akerman aus dem Jahr 1975, die Liste der besten Filme aller Zeiten anführt - erstmals eine Arbeit einer Filmemacherin -, ist doch ein gewisser Erdrutsch:

Erstmals war die dreieinhalbstündige Versuchsanordnung der damals 24-jährigen Belgierin in der Sight & Sound-Liste überhaupt erst 2012 gelistet geworden, auf Platz 35. Nun landet sie auf Platz eins; in der Top Ten findet sich mit Beau Travail" von Claire Denis auf Platz sieben noch eine weitere Arbeit einer Frau. Zusammen mit In the Mood for Love" und Mulholland Drive" ist Denis' Film auch erstmals seit 1992 wieder eine Arbeit, die noch keine 25 Jahre alt ist, die Zugang in die besten Zehn gefunden hat.

Erstmals haben die Arbeiten von fünf schwarzen Filmemachern Einzug gehalten unter die ersten 100; dafür sucht man vergeblich nach Arbeiten von Woody Allen oder Roman Polanski.

Nun ist es nicht so, als würde man sich auf dem Filmfestival, auf dem ich mich gerade aufhalte, nicht die Köpfe heißreden, über das Für und Wider dieser Liste. Das macht Spaß und sorgt für hitzige Debatten, nicht zuletzt, weil sich gute Argumente finden lassen, dass Chantal Akermans (reizvoller und faszinierender) Film auch aufgrund einer konzertierten Kampagne auf Twitter ganz nach oben schießen konnte. Aber es ist auch müßig. Erinnern wir uns an: Jeder hat seine Gründe.

Offenkundig haben sich die Parameter völlig verändert, wie die Qualität von Filmen bemessen und Filmgeschichte betrachtet wird. Die Top 100 sagt weniger über die gelisteten Filme aus als über die Zeit, in der die Liste erstellt wurde. Mich betrübt dabei nur, dass der Film, der der Beste aller Zeiten soll, einen so engen Blick auf menschliche Existenz wirft.

Sollte die Nummer eins nicht ein Film sein, denke ich mir, der die menschliche Erfahrung weiter fasst, der unserer Existenz mehr abgewinnt, als dass wir Opfer und Sklaven der Umstände sind, der das Leben als transzendentale Erfahrung sieht, der den Bogen schlägt von Kunst zu Unterhaltung? "Die Spielregel" ist übrigens erstmals seit Beginn der Auswertung nicht mehr in der Top Ten vertreten. Hat vielleicht auch seine Gründe.

Thomas Schultze, Chefredakteur