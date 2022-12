Foto des Tages: "Stille Post" feiert Premiere

Kino

Krieg der Bilder? - Unter diesem Debattentitel feierte der Kinofilm "Stille Post" gestern Abend in der ausverkauften Berliner Volksbühne Premiere. Im Anschluss an die Galavorführung diskutierten der Journalist Juan Moreno, die Spiegel-Reporterin Alexandra Rojkov und Regisseur Florian Hoffmann das brisante Thema "Medienberichterstattung in Zeiten von Fake-News und Bildmanipulation", moderiert von der Journalistin Azadê Pesmen, auf dem Foto mit Alexander Wadouh (Across Nations), Tommy Niessner (Across Nations), Producerin Anna Werner, Elaine Niessner (Across Nations), Roxana Richters (Chromosom Film) und Darsteller Jacob Matschenz (v.r.n.l.). Zum Kinostart am 15.12. geht das Team auf bundesweite Kinotour bis Weihnachten. Foto: Verleih/ZOOM (PR-Veröffentlichung)