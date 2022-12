Atlas Film: "Wann wäre das Kino jemals nicht zurückgekommen?"

Warum Home Entertainment-Anbieter und TV-Lizenzhändler Atlas Film wieder einen Film ins Kino bringt, erläutern Charlotte Schmid, Senior Product and License Manager, und Geschäftsführer Uwe Schwentker.

Zur Orientierung: Im Laufe der Jahrzehnte gab es zahlreiche Firmen mit dem Namen Atlas. Mit welcher haben wir es jetzt zu tun?

Uwe Schwentker: Wir sind die Atlas Film GmbH mit Sitz in Duisburg, die 2012 gegründet wurde. Im rechtlichen Sinne sind wir kein Nachfolgeunternehmen, der einst von Paul Liwa unter dem Namen Atlas Film + Medien GmbH gegründeten Firma, die - wie wir leidvoll erfahren mussten - Anfang 2013 in die Insolvenz ging. Zwischen beiden Unternehmen besteht insofern eine Verbindung, da der Insolvenzverwalter die Home Entertainment-Rechte der Atlas Film + Medien GmbH an die heutige Atlas Film GmbH verkaufte. Die TV-Rechte gingen damals an eine andere Firma, wurden aber später in die Atlas Film GmbH wieder eingebracht. Ich selbst bin 2013 bei der Atlas Film + Medien GmbH ausgeschieden und erst 2015 wieder bei der neuen Atlas hinzugekommen. In den zwei Jahren habe ich die Vero Film GmbH gegründet und zur Agentur für die Vermittlung von TV Rechten aufgebaut. Im Mittelpunkt meiner jetzigen Arbeit steht jedoch die Atlas Film GmbH mit ihren Verleih- und Vertriebsaktivitäten.

Lange Zeit war auch ein Unternehmen Atlas International in Deutschland aktiv ...

Uwe Schwenkter: Gesellschaftsrechtlich hatten die Atlas Film GmbH wie auch die frühere Atlas Film + Medien GmbH mit Atlas International nie etwas zu tun. Atlas International war eine Art Abspaltung des Atlas Filmverleihs, den der berühmte Hanns Eckelkamp Anfang der sechziger Jahre erfolgreich gemacht hatte. Ich kenne die Geschichten auch nur aus Erzählungen, wonach Dieter Menz Mitte der sechziger Jahre von Duisburg nach München übersiedelte, um dort den Weltvertrieb Atlas International aufzubauen.

Versteht sich die heutige Atlas Film GmbH primär als Home Entertainment-Anbieter?

Uwe Schwentker: Wir sind auch sehr stark vom TV-Lizenzhandel geprägt, den ich seit mehr als 25 Jahren bei den verschiedenen Atlas-Firmen verantworte. Ein Geschäftsbereich, der in der Öffentlichkeit nicht so sichtbar ist wie Home Entertainment-Veröffentlichungen oder sogar Kinostarts. Jedenfalls für uns ein wichtiges Geschäftsfeld.

Kino-Veröffentlichungen standen bei Ihnen zuletzt nicht im Vordergrund. Wollen Sie mit dem bevorstehenden Kinostart von "Maria träumt - Oder: Die Kunst des Neuanfangs" an die glorreiche Ära des Atlas Filmverleihs anschließen?

Uwe Schwentker: Klar möchten wir an frühere Traditionen anknüpfen, allerdings mit der gebotenen Vorsicht, wie sie in diesen Zeiten gegeben sein sollte. Wobei wir den ersten Versuch schon vor zwei Jahren mit dem französischen Kriminaldrama "Drei Tage und ein Leben" gestartet hatten. Der Start fiel dem zweiten Lockdown im Herbst 2020 zum Opfer mit der Folge enttäuschender Besucherzahlen. Wir hatten den Film etwa eineinhalb Jahre vorher lizenziert, weil er uns sehr begeistert hatte. Das gute Presse-Feedback führte zumindest zu guten Home Entertainment-Ergebnissen und schließlich auch zu TV-Verkäufen. Anlass für einen Kinostart nach langer Zeit war auch, dass wir wieder die komplette vertikale Distribution abdecken wollten.

Charlotte Schmid: Und weil "Drei Tage und ein Leben" von der Pandemie betroffen war, und nicht wegen seiner Qualität unter den Erwartungen blieb, wagen wir mit "Maria träumt" einen zweiten Versuch. Auch dieser Film hat uns alle bei Atlas sehr überzeugt und wir sehen ein großes Kino-Potenzial. Dafür spricht vor allem die bisherige Publikumsresonanz: Mehr als ermutigend war bereits die Einladung zu den Hofer Filmtagen, wo der Film "Maria träumt - Oder: Die Kunst des Neuanfangs" seine Deutschland-Premiere feierte. Und bei den Französischen Filmtagen in Tübingen und Stuttgart wurde der Film zwei Mal ausgezeichnet: Er bekam den Stuttgarter Publikumspreis und den Verleihförderpreis, der von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), dem Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) und Unifrance gestiftet wird, zuerkannt.

Um was für eine Art von Film handelt es sich?

Charlotte Schmid: Dabei handelt es sich um eine französische Feelgood- Komödie mit Karin Viard in der Hauptrolle, die man vielleicht aus "Verstehen Sie die Béliers?" kennt. Sie spielt eine Reinigungskraft in einer Kunstschule, wo sie mit weltoffenen Studierenden in Berührung kommt. Sie entdeckt Kunst und Kreativität und entwickelt wieder Lebenslust. Deswegen der Untertitel: "Die Kunst des Neuanfangs".

Wir ahnen die Zielgruppe, die Sie anpeilen ...

Charlotte Schmid: Natürlich zielen wir auf ein klassisches Arthouse-Frauenpublikum, aber das positive Feedback lässt uns hoffen, dass der universelle Charakter der Story auch Menschen unter 50 Jahren anzieht. Was uns vor allem bewegt hat, war die Hauptfigur, die wir als besonders authentisch erfahren haben.

Trotzdem: Woher nehmen Sie Ihren Optimismus für einen Kinostart?

Uwe Schwentker: Wir wissen, dass das Publikum noch nicht vollständig ins Kino zurückgekehrt ist, insbesondere im Arthouse-Bereich. Als wir "Maria träumt - Oder: Die Kunst des Neuanfangs" vor einem Jahr erworben haben, stellten wir uns die Entwicklung des Zuschauerzuspruchs in den Kinos anders vor. Aber wir sind guten Mutes für den 19. Januar, wenn der Film startet, die Dispo machen die Filmagentinnen. Sicher sind Prognosen noch schwieriger als sonst und ich höre von Kollegen auch beunruhigende Aussagen zur Verhaltensänderung des Kinopublikums. Andererseits: Wann wäre das Kino jemals nicht zurückgekommen?

Planen Sie weitere Kinostarts?

Uwe Schwentker: Wir gehen mit Bedacht und Vorsicht vor. Der Kinomarkt ist so attraktiv wie gleichermaßen herausfordernd. Wir verfolgen daher keinen festen Plan, was die Anzahl von Kinostarts pro Jahr angeht. Wir unterhalten keinen personellen und administrativen Apparat, der uns zwingt, jährlich vier oder sechs Filme im Kino herauszubringen. Aber: Wir haben jetzt offenere Augen als früher, wieder Filme ins Kino zu bringen, wenn sich uns die Gelegenheit bietet.

Sie stehen also bei "Maria träumt" nicht unter Druck?

Uwe Schwentker: Natürlich werden wir erst einmal auf die Besucherzahlen schauen müssen. Vom überschaubaren Zuspruch bei "Drei Tage und ein Leben" haben wir uns auch nicht entmutigen lassen, zumal wir mit den nachfolgenden Auswertungen viel wettmachen konnten. Das Gute ist: Als Komödie ist "Maria träumt - Oder: Die Kunst des Neuanfangs" viel einfacher zu vermarkten, weil das Genre der französischen Feelgood- Komödien häufig erfolgreich ist.

Wie viele Titel hat Atlas Film in seinem Rechtestock?

Uwe Schwentker: Wir haben derzeit etwa 120 Filme unter Lizenz - die Basis unseres Geschäftsmodells.

Wo erwerben Sie neue Lizenzen?

Uwe Schwentker: Wir fahren zu fast allen wichtigen Branchenterminen: Angefangen bei den Rendezvous-Screenings in Paris, zu den Festivals in Berlin, Cannes und Toronto, zum AFM und zur Mipcom im Herbst. Diese Termine strukturieren sozusagen das Jahr. Dort erwerben wir nicht nur neue, sondern manchmal auch Repertoire-Filme, die dann ans Fernsehen und auf VoD-Plattformen vertrieben werden. 2021 haben wir beispielsweise drei "Fantomas"-Filme mit Louis de Funès lizenzieren können.

Welche Auswertungsarten umfasst nach Ihrer Definition Home Entertainment-Vermarktung?

Charlotte Schmid: Unser Home Entertainment-Begriff umfasst neben DVD/Blu-ray auch die gesamte VoD-Vermarktung, also EST, TVoD, AVoD und SVoD. In der Regel beginnen wir mit der transaktionalen Vermarktung, nach wie vor der Hauptstart im Home Entertainment. Inzwischen ist natürlich auch für uns SVoD wichtig geworden, wobei ich feststelle, dass zuletzt auch im Segment AVoD unsere Umsätze gestiegen sind. Beim Thema FAST, also Free Ad-Supported Streaming TV, sind wir noch in der Findungsphase, aber wir erwarten auch hier eine neue Einnahmequelle. Jedenfalls können wir mit unserer Library im VoD-Segment regelmäßig relevante Umsätze erzielen. Was auch unserem Vertriebspartner WDR Mediagroup zu verdanken ist. Die physische Distribution obliegt Alive AG.

Dass FAST an Fahrt gewinnt, hörte man dieses Jahr häufiger ...

Charlotte Schmid: User werden mit immer mehr Bezahl-Plattformen konfrontiert. Wo welcher Inhalt abrufbar ist, das wird immer zeitaufwendiger. Dass FAST-Channels ein lineares Seherlebnis ermöglichen, passt gut zur Zielgruppe derjenigen, die sich gerne auf dem Sofa zurücklehnen wollen. Nicht selbst aktiv entscheiden müssen, was man sieht: das war schon immer das Wesen des klassischen Fernsehens.

Sie verkaufen nach wie vor Inhalte an linear ausgerichtete Sender?

Uwe Schwentker: Ja - mal kommen über einen längeren Zeitraum keine Abschlüsse zustande, dann wieder gibt es Phasen mit hoher Nachfrage. Jedenfalls verlangt das TV-Lizenzgeschäft eine intensive Verkaufsarbeit. Mein Eindruck wegen FAST: Beide Märkte gehen aufeinander zu. Wir erleben kuratiertes VoD-Programm und wir sehen ein steigendes Engagement der Sender, sich im Netz zu engagieren. Sowohl bei den Öffentlich-Rechtlichen, als auch bei den Privaten. Von daher bin ich gespannt auf die Entwicklung, wie sich die beiden Märkte annähern und wie künftig FAST-Modelle aussehen werden. Ich glaube, dass diejenigen Plattformen erfolgreich bleiben werden, die ihren Nutzern eine leichte Orientierung bieten. Das reflektiert mein eigenes Erleben, wenn ich auf bestimmten Plattformen feststelle, wie viel Zeit ich mit dem Suchen nach Inhalten verbringe. Insofern wird die lineare Ausstrahlung weiter eine große Bedeutung haben. Wenn auch im Einzelfall nur als Marketinginstrument für die On Demand-Nutzung. Wobei mein Eindruck aus den letzten Jahren gilt: Mittelfristige Aussagen über Trends im Bewegtbildmarkt zu treffen, ist schwieriger geworden. Und langfristig erst recht.

Sehen Sie das auch so, dass Subscription Streaming gekommen ist, um zu bleiben?

Charlotte Schmid: Aktuell stimme ich der Aussage zu. Ich sehe aber auch, dass es für Endverbraucher immer schwieriger wird, eine Vielzahl von Streamingdiensten zu bezahlen. Vor dem Hintergrund diverser Krisen muss man abwarten, wie viele Abos sich Konsumenten leisten wollen. Deswegen glaube ich, dass AVoD-Plattformen mit Unterbrecher-Werbung bei Inhalten noch weiteren Zulauf erhalten werden. Letztlich werden sich die Geschäftsmodelle SVoD und AVoD durchsetzen. Wobei ich bedauere, dass transaktionales Leihen und Kaufen weiter zurückgehen wird.

So wie es bei DVD und Blu-ray schon seit Jahren der Fall ist?

Charlotte Schmid: Da geht es uns nicht anders als allen anderen Home Entertainment-Anbietern: Die physische Distribution spielt eine immer geringere Rolle. Wobei wir mit unseren "kleinen" Filmen, die nicht auf bekannten Marken basieren, einen noch schwierigeren Stand haben.

Wird denn noch jeder Film von Ihnen physisch vermarktet?

Charlotte Schmid: Aktuell ja, weil es bei der Vermarktung immer noch hilfreich ist, wenn man ein physisches Produkt vorzeigen kann. Derzeit sehe ich keinen konkreten Zeitpunkt, aus dem wir aus dem physischen Geschäft austeigen werden. Im Sommer haben wir das schwedische Erotikdrama "Mittsommerlust"auf DVD veröffentlicht, was recht gut funktioniert hat. Oder die Filmdokumentation "Memory - Über die Entstehung von ALIEN" über den ersten "Alien"-Film. So etwas wird nach wie vor gerne gesammelt.

Uwe Schwentker: Wir diskutieren schon mal, dass nicht mehr jeder Film auf Blu-ray herauskommen kann, weil die Nachfrage nicht mehr da ist. Was wir sehr schade finden, aber bei manchen Titeln können die Kosten nicht mehr eingespielt werden.

Vor einiger Zeit haben Sie deutsche Filmklassiker in der Sonderverpackung Mediabook veröffentlicht ...

Charlotte Schmid: Ja, Filme aus der Weimarer Republik wie "Menschen am Sonntag", "Die Büchse der Pandora", "Kuhle Wampe" oder Fritz Langs "M". Die haben wir im Rahmen einer Kooperation mit der Deutschen Kinemathek aufgelegt, nachdem die Filme restauriert worden waren. Solche Filme in hochwertigen Mediabooks mit Booklet und Original-Filmposter als Cover herauszubringen zu dürfen, war eine wunderbare Erfahrung. Tolle Sammlerobjekte für Filmliebhaber. Aber wir sprechen hier von sehr kleinen Auflagen.

Das Gespräch führte Joerg Rumbucher